Ông Đ.T.T. cho biết, năm 2019 ông được thừa kế 2.500m² đất do cha để lại. Thửa đất này có nguồn gốc sử dụng từ trước năm 1980.

Theo ông T., trước đó cha ông đã kê khai, đăng ký quyền sử dụng đất theo Chỉ thị 299/TTg với diện tích đất ở 2.800m² và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ông T. hỏi, sau khi nhận thừa kế, ông có được xác định lại diện tích đất ở theo quy định của Luật Đất đai 2024 hay không và cần những giấy tờ gì để thực hiện?

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đây là trường hợp cụ thể, cần căn cứ hồ sơ địa chính và các quy định của địa phương để xem xét, giải quyết. Do chưa có đầy đủ thông tin, Bộ chưa có cơ sở trả lời cụ thể đối với trường hợp của ông T.

Đất có nguồn gốc sử dụng trước năm 1980 có thể được xác định lại diện tích đất ở nếu đủ điều kiện. Ảnh minh họa: Bật Tuấn

Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn khoản 6 Điều 141 Luật Đất đai 2024, theo đó một thửa đất được xác định lại diện tích đất ở khi đáp ứng đủ 4 điều kiện.

Cụ thể, thửa đất phải là đất ở có vườn, ao hoặc đất thổ cư theo quy định trước đây; đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày 1/7/2004; trước thời điểm cấp Giấy chứng nhận có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6 và 7 Điều 137 Luật Đất đai 2024; đồng thời diện tích đất không thuộc trường hợp nhận chuyển quyền sử dụng đất.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, nếu trường hợp của ông T. đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên thì có thể thực hiện đồng thời thủ tục thừa kế và thủ tục xác định lại diện tích đất ở.

Về trình tự, thủ tục, khoản 1 Điều 15 Nghị định 49/2026/NĐ-CP giao UBND cấp tỉnh quy định cụ thể thủ tục hành chính về đất đai. Vì vậy, người dân nên liên hệ UBND cấp xã hoặc Sở Nông nghiệp và Môi trường nơi có đất để được hướng dẫn về hồ sơ, trình tự thực hiện.

Như vậy, việc được xác định lại diện tích đất ở không phụ thuộc vào việc người dân nhận thừa kế, mà căn cứ vào nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm cấp Giấy chứng nhận, giấy tờ về quyền sử dụng đất và việc thửa đất có thuộc trường hợp nhận chuyển quyền sử dụng đất hay không.