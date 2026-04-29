Thông tin tại Hội thảo “Năng lượng bền vững - Giải pháp tối ưu cho khách hàng sử dụng năng lượng trọng điểm” diễn ra ngày 29/4, ông Hoàng Đình Lân – Phó Trưởng Ban Kinh doanh Tổng Công ty điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, thời gian xây dựng một nhà máy điện là rất lâu.

Đơn cử, một nhà máy thuỷ điện cần thời gian xây dựng từ 5-8 năm. Đối với dự án thuỷ điện công suất trên 500 MW thì thời gian có thể lên đến trên 10 năm. Một nhà máy điện than cũng cần thời gian xây từ 4-6 năm. Do đó, thực hiện tiết kiệm điện là giải pháp hiệu quả góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, giảm áp lực đầu tư nguồn điện.

Dẫn số liệu của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, ông cho hay, trong ngày hôm nay (29/4), sản lượng thuỷ điện huy động được chỉ chiếm 11,3% (chưa bằng 50% tỷ trọng thông thường do điều kiện thuỷ văn); điện than là 60,3%; điện mặt trời là 15,7% - tương đương 6.491 MW. Còn lại là các nguồn điện gió, sinh khối, khí.

Với số liệu trên, ông đánh giá, một trong những giải pháp giúp tiết kiệm điện là lắp điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Đặc biệt là đối với các khách hàng lớn.

Bên cạnh đó, việc phát triển điện mặt trời mái nhà kết hợp với hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) cũng giúp doanh nghiệp chủ động nguồn điện, tối ưu chi phí sản xuất, giảm phụ thuộc vào lưới điện trong giờ cao điểm.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Trần Quốc Tâm, Chủ tịch HĐQT Công ty Lithaco, cho biết 5 năm qua, công nghệ lưu trữ năng lượng (BESS) đã phát triển nhanh, mở ra giai đoạn mới cho việc khai thác và sử dụng năng lượng. Trước đây, việc tận dụng năng lượng mặt trời còn hạn chế do rào cản công nghệ, nhưng những tiến bộ gần đây đang thay đổi cách con người khai thác nguồn năng lượng này.

“Những người làm trong ngành năng lượng như chúng tôi đi ngoài đường thấy nắng mà tiếc, bởi đó là một nguồn tài nguyên. Theo NASA, lượng năng lượng mặt trời chiếu xuống Trái Đất trong một giờ đủ cho thế giới sử dụng trong cả năm”, ông nói.

Theo ông Tâm, trước đây, điện mặt trời được thúc đẩy chủ yếu bởi mục tiêu tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, khủng hoảng năng lượng do xung đột địa chính trị, đặc biệt tại Trung Đông, đang trở thành động lực mới, cho thấy sự cần thiết của việc chủ động nguồn năng lượng.

Theo đại diện doanh nghiệp, năng lượng mặt trời chiếu xuống trái đất trong 1 giờ đủ thế giới dùng trong 1 năm. (Ảnh: BTC)

Rút ngắn thủ tục cho điện mặt trời mái nhà

Đáng chú ý, theo Công ty Điện lực Tây Ninh, điện mặt trời mái nhà đang phát huy hiệu quả trong việc bổ sung nguồn điện tại chỗ.

Trong năm 2025, sản lượng điện mặt trời mái nhà được ngành điện địa phương mua lại đạt hơn 822 triệu kWh, chiếm trên 5% sản lượng điện thương phẩm. Ngoài ra, hệ thống điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ đóng góp khoảng 336,99 triệu kWh, tương đương gần 2,2% sản lượng điện thương phẩm của Tây Ninh.

Lũy kế 3 tháng đầu năm 2026, sản lượng điện mặt trời ngành điện mua là 211,265 triệu kWh. Nguồn điện này giúp giảm chi phí điện năng, hạn chế nguy cơ quá tải lưới điện vào giờ cao điểm, đồng thời góp phần giảm phát thải khí nhà kính.

Hiện, Công ty Điện lực Tây Ninh có 408 khách hàng lắp điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ với tổng công suất 268.996 kW. Trong đó, có 39 khách hàng thuộc nhóm sử dụng năng lượng trọng điểm với tổng công suất là 163.195 kW, chiếm tỷ trọng 60,67% tổng công suất điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu.

Trước những tín hiệu tích cực, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh Trần Thanh Toản cho biết cơ quan này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân phát triển điện mặt trời mái nhà, trong đó rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính xuống còn khoảng 8 ngày. Động thái này nhằm thúc đẩy triển khai các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn.

Đại diện Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cũng cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ, khuyến khích khách hàng đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ theo Nghị định 58/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo và năng lượng mới.

Tuy nhiên, EVNSPC lưu ý khách hàng cần tuân thủ quy định về thông báo lắp đặt để ngành điện cập nhật dữ liệu, phục vụ công tác dự báo và vận hành hệ thống điện an toàn.