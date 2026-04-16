Báo cáo mới nhất của JMK Research tiết lộ rằng Ấn Độ đã bổ sung khoảng 44,6 GW điện mặt trời và 6 GW điện gió trong năm tài chính 2026. Công suất điện mặt trời và điện gió tăng lần lượt 87,2% và 45,6% so với cùng kỳ năm trước.

Với mức bổ sung này, tổng công suất năng lượng tái tạo đã lắp đặt của Ấn Độ đạt 275 GW tính đến ngày 31/3/2026. Điện mặt trời chiếm khoảng 55%, tương đương 150,26 GW trong tổng công suất năng lượng tái tạo, tiếp theo là điện gió với 20%, thủy điện lớn 19%, sinh khối 4% và thủy điện nhỏ 2%.

Từ 1/4/2025 đến ngày 31/3/2026, Ấn Độ đã bổ sung khoảng 34,8 GW công suất điện mặt trời lắp đặt trên mặt đất, tăng 106% so với cùng kỳ.

Báo cáo nhận định sự gia tăng mạnh mẽ này chủ yếu đến từ việc đưa vào vận hành các dự án thuộc lộ trình đấu thầu 50 GW hàng năm do Bộ Năng lượng Mới và Năng lượng Tái tạo (MNRE) khởi xướng vào năm 2023.

Điện mặt trời đã được lắp đặt tại 2,6 triệu mái nhà của các hộ gia đình ở Ấn Độ. Ảnh: Loom Solar

Phân khúc điện mặt trời theo cơ chế "tiếp cận mở" cho khách hàng thương mại và công nghiệp (C&I) cũng đóng góp đáng kể trong giai đoạn này. Ngoài ra, thời hạn miễn trừ phí sử dụng hệ thống truyền tải liên bang (ISTS) vào ngày 30/6/2025 đã thúc đẩy các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án trong nửa đầu năm tài chính 2026.

Công suất lắp đặt điện mặt trời mái nhà đạt khoảng 8,7 GW, tăng 69% so với cùng kỳ, động lực chính đến từ chương trình PM Surya Ghar nhằm gia tăng mức độ sử dụng tại các hộ gia đình.

Theo chương trình này, khoảng 2,6 triệu ngôi nhà đã được lắp đặt, với gần 147,7 tỷ INR (khoảng 1,8 tỷ USD) được giải ngân dưới dạng hỗ trợ tài chính từ Trung ương, góp phần mở rộng nhanh điện mặt trời mái nhà trên toàn quốc.

Bang Rajasthan dẫn đầu về việc bổ sung công suất trong năm tài chính 2026 với 12.140 MW (chiếm 35%) ở mảng điện mặt trời quy mô lớn, tiếp theo là Gujarat với 8.952 MW (26%) và Maharashtra với 6.177 MW (18%).

Đối với mảng điện mặt trời mái nhà, bang Maharashtra ghi nhận mức lắp đặt cao nhất với 2.144 MW (25%), tiếp theo là Gujarat với 1.777 MW (20%) và Tamil Nadu là 600 MW (7%).

Trong phân khúc điện mặt trời độc lập (không nối lưới), Maharashtra dẫn đầu với 614 MW (58%) công suất bổ sung, tiếp theo là Gujarat với 77,9 MW (7%).

