Ngày 15/4, xuất hiện một số thông tin HLV Vũ Tiến Thành rút lui khỏi ghế thuyền trưởng CLB Ninh Bình để làm Giám đốc kỹ thuật. Người lên thay ông Thành là HLV Bae Ji Won (Hàn Quốc). Tuy nhiên, theo tìm hiểu, ông Vũ Tiến Thành vẫn tiếp tục cầm quân, trừ khi CLB Ninh Bình thi đấu ở giải châu lục sẽ phải tạm thời nhường lại vị trí cho người đồng nghiệp Bae Ji Won.

Đại diện CLB Ninh Bình cho biết HLV Vũ Tiến Thành vẫn dẫn dắt CLB Ninh Bình theo hợp đồng đã ký, không có sự thay đổi nào. Tuy nhiên, do HLV này chưa có bằng HLV Pro của AFC, nên không được đăng ký chức danh HLV trưởng nếu đội bóng cố đô Hoa Lư tham dự giải châu lục vào mùa giải tới.

Trước đó, HLV Vũ Tiến Thành được "biệt phái" từ CLB HAGL tới Ninh Bình nhằm giúp đội tân binh V-League ổn định tình hình, thi đấu khởi sắc nhằm tranh ngôi vô địch. Dưới sự dẫn dắt của ông Thành, Ninh Bình đang đứng thứ 3 BXH với 34 điểm, đứng sau Thể Công Viettel (38 điểm), CAHN (45 điểm). Trên lý thuyết, khi giải đấu còn 8 vòng đấu nữa là kết thúc, Ninh Bình vẫn có cơ hội soán ngôi của đội dẫn đầu nếu toàn thắng các trận còn lại, đồng thời CAHN đạt kết quả không tốt.

Ở vòng 19 V-League, Ninh Bình tiếp đón PVF-CAND. Trước đối thủ đang đứng áp chót BXH, đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm.