AFC chính thức thông báo lễ bốc thăm VCK Asian Cup 2027 được tổ chức vào ngày 9/5 tới tại Riyadh, Saudi Arabia. Trước đó, AFC quyết định lùi thời điểm diễn ra lễ bốc thăm VCK Asian Cup 2027 vì một số lý do.

Trên BXH FIFA mới nhất, tuyển Việt Nam tăng tới 9 bậc, qua đó trở lại top 100 thế giới (hạng 99) sau hai năm. Căn cứ BXH FIFA này, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik được xếp vào nhóm hạt giống số 3 trước lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027.

Ở nhóm hạt giống số 3, ngoài tuyển Việt Nam còn có Thái Lan, Trung Quốc, Bahrain, Palestine và Tajikistan. Trong khi đó, ở nhóm 1 là những ứng cử viên vô địch như Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Australia và Uzbekistan. Nhóm hạt giống số 2 cũng quy tụ nhiều đội bóng mạnh là Qatar, Iraq, Jordan, UAE, Oman và Syria. Nhóm hạt giống số 4 có Indonesia, Singapore, Kyrgyzstan, Kuwait, Triều Tiên và đội thắng trong cặp play-off giữa Lebanon và Yemen.

Từ 4 nhóm hạt giống, AFC bốc thăm các đội vào 6 bảng đấu, với mỗi bảng 4 đội. Hai đội nhất nhì bảng và 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất lọt vào vòng knock-out. Với việc nằm ở nhóm hạt giống số 3, tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu có 1 đội của nhóm hạt giống số 1, 1 đội nhóm hạt giống số 2 và 1 đội nhóm hạt giống số 4.

VCK Asian Cup 2027 dự kiến diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 7/1 đến 5/2/2027 (tại ba thành phố lớn gồm Riyadh, Jeddah và Al Khobar). Mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang Sik tại Asian Cup 2027 là vào sâu nhất có thể.