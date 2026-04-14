Bị đánh giá thấp hơn rõ rệt, đội bóng trẻ quốc đảo sư tử lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ, kỷ luật và chờ đợi cơ hội phản công. Trước sức ép liên tục từ phía U17 Australia, hàng thủ U17 Singapore vẫn đứng vững với sự tập trung cao độ và khả năng bọc lót hiệu quả.

U17 Singapore chỉ chịu thua tối thiểu U17 Australia - Ảnh: Asean Football

Trong suốt thời gian thi đấu chính thức, U17 Australia gặp rất nhiều khó khăn trong việc xuyên phá hệ thống phòng ngự kín kẽ của đối thủ. Các chân sút của họ dù kiểm soát thế trận nhưng thiếu đi sự sắc bén ở những tình huống quyết định.

Khi trận đấu tưởng chừng khép lại với tỷ số hòa, kịch tính bất ngờ xảy ra ở phút bù giờ thứ 5. Becvinovski đã tỏa sáng đúng lúc với pha dứt điểm chuẩn xác, ghi bàn thắng duy nhất giúp Australia giành trọn 3 điểm.

Dù thất bại, màn trình diễn của U17 Singapore vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi. Sau hai lượt trận, họ có 1 điểm và tạm xếp thứ ba bảng C. Cơ hội đi tiếp vẫn rộng mở khi ở lượt cuối, Singapore chỉ phải chạm trán U17 Brunei - đối thủ được đánh giá yếu hơn.