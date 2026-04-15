Toan tính và khát vọng

Xuyên suốt năm 2025, người hâm mộ dễ dàng nhận thấy một lộ trình bài bản của HLV Kim Sang Sik: Cài cắm nhân tố trẻ từ U23 Việt Nam lên tuyển Việt Nam nhằm chuẩn bị cho tương lai.

Ngay cả khi lứa U23 Việt Nam bận rộn với lịch thi đấu dày đặc suốt năm vừa qua, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn kiên định rút ra những gương mặt tiềm năng nhất nhưng chưa chen chân vào đội hình chính đưa lên 'hít thở' bầu không khí ở ĐTQG.

Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam đang sẵn sàng cạnh tranh 1 vị trí ở tuyển Việt Nam

Toan tính này, cùng lúc sau VCK U23 châu Á, các cầu thủ trẻ U23 nhanh chóng vươn lên thành những ngôi sao mới ở V-League nhen nhóm hy vọng tham dự ASEAN Cup 2026 vào tháng 7 tới cùng tuyển Việt Nam đông đảo hơn, thay vì 2 suất như ở giải đấu gần nhất.

Khát vọng này đương nhiên hợp lý, và cũng là mong muốn của nhiều người sau khi chứng kiến màn trình diễn tương đối mãn nhãn của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2026.

Sự thật khốc liệt

Dù được HLV Kim Sang Sik "chăm bẵm" và dành sự ưu tiên đặc biệt, nhưng thực tế nghiệt ngã cho thấy: tấm vé cùng tuyển Việt Nam tham dự những giải đấu như ASEAN Cup không phải khi nào cũng dành cho các cầu thủ trẻ.

Điều này xuất phát từ những lý do rất bóng đá: Kinh nghiệm và chuyên môn, năng lực thực chiến… Nhìn lại các đợt tập trung trong năm 2025 và đầu năm 2026, dù số lượng cầu thủ U23 lên tuyển luôn chiếm tỉ lệ đáng kể, nhưng số phút thi đấu thực tế lại là một câu chuyện khác.

Tuy nhiên, để đứng chung với các đàn anh kinh nghiệm là không đơn giản

Ở những vị trí quan trọng, sự dày dạn kinh nghiệm, đẳng cấp của các cựu binh vẫn luôn là ưu tiên đối với HLV Kim Sang Sik, chưa nói trong một giải đấu ngắn ngày và đầy áp lực như ASEAN Cup, thuyền trưởng người Hàn Quốc chẳng dễ mạo hiểm đặt trọn niềm tin vào các cầu thủ chưa kinh qua quá nhiều trận mạc quốc tế.

Nói như thế không có nghĩa cơ hội dự ASEAN Cup của các cầu thủ U23 Việt Nam đóng sập, trái lại vẫn có khoảng 4-5 suất dành cho những cái tên xuất sắc, nổi bật và phù hợp nhất với HLV Kim Sang Sik.

Có thể thấy, tấm vé đó dành cho ai, ở vị trí nào, sẽ phải được quyết định bằng phong độ thực sự và sự bứt phá trong từng đợt hội quân, thay vì mặc định là chắc chắn. Cuộc đua dự ASEAN Cup 2026 với U23 Việt Nam vì thế vô cùng khốc liệt.