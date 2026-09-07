Ở trận ra quân giải Thai-League 2, Kanchanaburi Power có chuyến làm khách trên sân của PT Satun. Với quyết tâm cao cùng sự chuẩn bị kỹ, đội bóng của HLV Park Hang Seo chủ động chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài.

Sau 30 phút, Payanat Thodsanid mở tỷ số cho Kanchanaburi Power. Phút 45, Phattharaphon Jansuwan của đội chủ nhà ghi bàn đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Chỉ 2 phút sau, PT Satun vượt lên dẫn 2-1.

HLV Park Hang Seo có màn ra mắt thành công tại Thai-League 2.

Sau giờ nghỉ, HLV Park Hang Seo có những điều chỉnh về lối chơi và nhân sự. Phút 65, Robson Duarte lập công gỡ hòa 2-2 cho Kanchanaburi Power.

Trước khi trận đấu khép lại, đội bóng của HLV Park Hang Seo ghi thêm 2 bàn nữa, ấn định chiến thắng 4-2. Trận thắng giúp Kanchanaburi Power có khởi đầu thuận lợi tại Thai League 2 mùa giải 2026/27, tạm thời đứng đầu BXH với 3 điểm và hiệu số +2.

HLV Park Hang Seo bắt đầu trực tiếp làm việc với Kanchanaburi Power từ tháng 7, chuẩn bị cho Thai League 2 mùa 2026/27. Mục tiêu cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam là đưa đội bóng trở lại Thai League 1 chỉ sau một mùa giải.