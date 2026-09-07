Chiều 7/9, CLB Thép Xanh Nam Định xác nhận cầu thủ Nguyễn Văn Vĩ gặp chấn thương phải nghỉ khoảng 1 tháng. Điều này đồng nghĩa với việc cầu thủ sinh năm 1998 không chỉ vắng mặt ở những vòng đầu tại LPBank V-League 2026/27, mà còn lỡ hẹn với FIFA ASEAN Cup 2026 trong màu áo tuyển Việt Nam.

Văn Vĩ bị rách bắp chân ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. Người vào thay cho cầu thủ Thép Xanh Nam Định là Phan Tuấn Tài.

Văn Vĩ thường xuyên được HLV Kim Sang Sik sử dụng tại ASEAN Cup 2026. Ảnh: S.N

Việc mất Văn Vĩ ở FIFA ASEAN Cup là một tổn thất lớn với tuyển Việt Nam. Trong chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup vừa qua, cầu thủ mang áo số 3 đóng góp 1 bàn thắng, cùng khả năng lên công, về thủ rất tốt.

Sau khi Văn Vĩ lỡ hẹn với FIFA ASEAN Cup, HLV Kim Sang Sik có thể gọi trở lại Cao Pendant Quang Vinh (CAHN) hoặc tiếp tục sử dụng Phan Tuấn Tài (Thể Công Viettel) trong vai trò cầu thủ chạy cánh trái.

FIFA ASEAN Cup diễn ra từ 25/9 đến 5/10, chia thành hai hạng đấu. Division 1 (nhóm 1) gồm 8 đội mạnh nhất, trong đó tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Bảng A gồm Indonesia, Malaysia, Singapore và Bangladesh (thay thế Ấn Độ rút lui).

Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam đá trận ra quân gặp Philippines, lúc 19h30 ngày 26/9. Ba ngày sau, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có trận đấu rất đáng chờ đợi với Thái Lan, lúc 19h30. Trận đấu cuối vòng bảng của nhà vô địch ASEAN Cup là gặp Pakistan, lúc 19h30 ngày 2/10.