Thông tin tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức dính chấn thương cơ khép háng nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Vai trò quan trọng của cầu thủ sinh năm 1998 ở CLB Ninh Bình và tuyển Việt Nam là điều không phải bàn cãi, và điều mà nhiều người quan tâm là anh có thể sớm hồi phục hay không.

Chấn thương cơ khép háng không quá phức tạp, nhưng cũng cần một khoảng thời gian để điều trị dứt điểm. HLV Chu Đình Nghiêm cho biết, Hoàng Đức nghỉ ít nhất 2 trận tại V-League, tức là khoảng 2 tuần. Tuy nhiên, trong trường hợp xấu nhất, cầu thủ CLB Binh Bình có thể phải nghỉ nhiều hơn.

Hoàng Đức có vai trò rất quan trọng ở CLB và ĐTQG.

Hoàng Đức đang được đội ngũ y tế Ninh Bình theo dõi chặt chẽ. Hiện các bác sĩ CLB chưa xác định thời điểm cụ thể để cầu thủ này trở lại tập luyện và thi đấu. Quyết định sẽ được đưa ra sau khi bộ phận chuyên môn tiếp tục đánh giá tình trạng sức khỏe và khả năng đáp ứng vận động của Hoàng Đức.

Với một cầu thủ có tầm ảnh hưởng cả về lối chơi và tinh thần như Hoàng Đức, cả HLV Chu Đình Nghiêm ở Ninh Bình cũng HLV Kim Sang Sik ở tuyển Việt Nam phải có sự tính toán, tìm cách lấp khoảng trống và cả phương án thay thế, nếu anh hồi phục lâu hơn dự kiến.

Đặc biệt, tuyển Việt Nam hội quân vào giữa tháng 9, có hơn 1 tuần chuẩn bị cho chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026 lần đầu được tổ chức. Ngay cả khi Hoàng Đức kịp trở lại, anh vẫn cần thêm các bài tập để lấy lại cảm giác bóng, đạt được phong độ tốt nhất.

Thời gian còn lại là không nhiều với HLV Kim Sang Sik, và có lẽ ngay từ thời điểm này chiến lược gia người Hàn Quốc đã phải tính tới tình huống xấu nhất.

HLV Kim Sang Sik mong Hoàng Đức sớm trở lại.

Ở vị trí của Hoàng Đức, Quang Hải có lẽ là phương án đầu tiên mà HLV Kim Sang Sik nghĩ tới. Số 19 hiện đang đá cặp với Thành Long ở tuyến giữa CAHN, và cả hai có thể được chiến lược gia người Hàn Quốc sử dụng ở tuyển Việt Nam.

Ngoài Quang Hải, HLV Kim Sang Sik cũng có thể kéo Tài Lộc, Hoàng Hên hay Hai Long chơi thấp, dù cả ba cầu thủ này đều có xu hướng chơi tấn công.

Với quỹ thời gian không nhiều, HLV Kim Sang Sik gần như sẽ lựa chọn nhiều nhân sự cũ ở tuyển Việt Nam, bởi người mới là rất mạo hiểm. Nhưng phương án thế nào, tuyến giữa của nhà vô địch ASEAN Cup cũng không để lại sự yên tâm.

Lúc này, chiến lược gia sinh năm 1976 đang rất hy vọng chấn thương của Hoàng Đức không nghiêm trọng, giúp ông dễ tính toán hơn cho chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026 sắp diễn ra.