Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thông tin về ca sản phụ nguy cơ rất cao được các bác sĩ xử trí thành công. Người mẹ mang thai lần thứ 3, nhập viện khi thai được 37 tuần 6 ngày trong tình trạng tiền sản giật nặng, huyết áp tăng tới 197/120 mmHg, mức nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng cả mẹ và thai nhi nếu không được can thiệp kịp thời.

Theo bệnh viện, trước lần mang thai đầu tiên, sản phụ chỉ nặng khoảng 50kg. Tuy nhiên sau mỗi lần sinh, cân nặng tăng dần và đến thai kỳ này đã lên tới 140kg.

Tiền sử sản khoa của bệnh nhân cũng có nhiều yếu tố nguy cơ. Năm 2013, sản phụ sinh thường một bé nặng 3kg. Đến năm 2018, người mẹ phải mổ lấy thai do thai to với cân nặng 4,5kg. Trong thai kỳ hiện tại, sản phụ tiếp tục tăng thêm 13kg và thai nhi được đánh giá có trọng lượng lớn.

Sản phụ thực hiện gây tê tủy sống trước khi mổ lấy thai. Ảnh: BVCC

Tối 8/5, ca mổ được thực hiện. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ xác định đây là trường hợp đặc biệt nguy hiểm do sản phụ béo phì mức độ nặng, kèm tiền sản giật và thai to.

Khó khăn xuất hiện ngay từ khâu vô cảm. Với người bệnh có lớp mỡ dày cùng nhiều bệnh lý phối hợp, việc gây tê tủy sống rất phức tạp. Tuy nhiên, ThS.BS Nguyễn Nhật Hoan, Phó khoa Gây mê hồi sức tự nguyện, đã thực hiện thành công kỹ thuật gây tê, giúp ca mổ diễn ra an toàn.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp tiếp tục đối mặt nguy cơ chảy máu, huyết khối và nhiều biến chứng hậu phẫu thường gặp ở sản phụ béo phì.

Kết quả, bé trai nặng 4,6kg chào đời khỏe mạnh trong niềm vui của gia đình và nhân viên y tế. Sau sinh, trẻ được theo dõi sát tại Khoa Sơ sinh để phát hiện sớm các nguy cơ ở trẻ có cân nặng lớn. Hiện sức khỏe của cả mẹ và bé ổn định.

Theo ThS.BSCKII Lê Duy Toàn, Trưởng khoa Sản tự nguyện D4, béo phì trong thai kỳ làm gia tăng nguy cơ tăng huyết áp thai kỳ, tiền sản giật, đái tháo đường thai kỳ, băng huyết sau sinh và nhiều tai biến sản khoa nguy hiểm khác.