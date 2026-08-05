Sau nhiều năm sinh sống và làm việc tại TPHCM, đầu năm 2025, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thư (SN 1993) quyết định đưa hai con trở về quê nhà ở phường Hoà Hiệp, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) để khởi nghiệp, thử sức thêm lĩnh vực mới.

Thời điểm này, họ cũng tìm một mảnh đất phù hợp và bắt tay vào dựng nhà, xuất phát từ mong muốn có không gian sống gần gũi thiên nhiên, đảm bảo riêng tư và tĩnh lặng.

Ngoài ra, cặp đôi hy vọng ngôi nhà mới không chỉ là chốn che mưa che nắng mà còn phải có gu thẩm mỹ, nét cá tính riêng.

“Căn nhà cũng trở thành nơi sáng tạo, gắn bó với công việc phát triển các sản phẩm từ cây lưỡi rồng ở quê hương của vợ chồng mình”, chị Thư chia sẻ.

Ngôi nhà của vợ chồng chị Thư thu hút sự chú ý của người qua đường vì thiết kế khác lạ, mặt tiền có nhiều hình khối và đường cong

Gia đình nhỏ của chị Thư

Ngôi nhà hơn 300m2 có thiết kế “chẳng giống ai”

Ngôi nhà của vợ chồng chị Thư nằm ngay mặt đường lớn, rộng hơn 300m2, được xây dựng theo kiến trúc gồm 1 tầng trệt và 1 tầng lầu với đầy đủ các khu vực từ phòng khách – bếp, phòng ngủ, phòng làm việc cho đến khuôn viên sân vườn.

Trong đó, điểm nhấn nổi bật là phần mặt tiền cách điệu với nhiều đường cong uốn lượn, lấy cảm hứng từ hình ảnh gai góc nhưng không kém phần mềm mại của cây lưỡi rồng – sản vật đặc trưng của vùng đất Phú Yên cũ.

“Vợ chồng mình yêu thích những đường cong mềm mại vì chúng tạo cảm giác uyển chuyển, nhẹ nhàng. Ngoài ra, cả hai cũng muốn không gian sống thoáng đãng, đón được nhiều ánh sáng tự nhiên.

Vì thế, hai vợ chồng chọn thiết kế mặt tiền và nhiều chi tiết trong nhà theo ngôn ngữ đường cong để không gian sống vừa mang nét hiện đại, vừa tạo dấu ấn riêng và mang đến cảm giác ấm cúng, gần gũi”, chị nói.

Nội thất mang phong cách hiện đại, thiết kế cách điệu giúp hài hòa với tổng thể kiến trúc ngôi nhà

Quanh nhà, chị Thư sử dụng tông màu chủ đạo là trắng, kết hợp với hệ cửa kính lớn, ban công kính và nhiều cây xanh. Lối thiết kế này giúp ngôi nhà luôn đảm bảo thoáng sáng và hài hòa với thiên nhiên, cảnh quan.

Nữ gia chủ thừa nhận, so với các công trình truyền thống ở địa phương, ngôi nhà của họ có một số điểm khác biệt. Không ít người nhận xét căn nhà trông “chẳng giống ai” vì kiến trúc lạ lẫm.

Thay vì xây “kín cổng cao tường” hay tận dụng tối đa diện tích đất, vợ chồng chị Thư ưu tiên lựa chọn thiết kế nhà theo không gian mở, tạo sự liên thông giữa các khu vực và tăng kết nối giữa các thành viên.

Khu vực thư giãn ngoài trời

Họ cũng chừa nhiều diện tích để làm sân vườn, tăng mảng xanh, từ đó mang đến bầu không gian tươi mát dù nhà gần đường lớn.

“Nhiều người đi qua thấy lạ còn dừng xe, đứng lại ngắm hay chụp hình ngôi nhà của gia đình mình”, chị hài hước kể.

Người phụ nữ 33 tuổi tiết lộ, tổng chi phí xây dựng và hoàn thiện công trình khá tốn kém.

“Số tiền đầu tư để làm nhà khá lớn nhưng bù lại, gia đình mình có không gian sống trong mơ, đáp ứng được mong muốn và sở thích riêng của mỗi thành viên”, chị Thư bày tỏ.

Thi công vất vả, thành quả “đáng tiền”

Chị Thư thừa nhận, vì xây nhà không theo lối kiến trúc truyền thống, lại có nhiều hạng mục được thiết kế đường cong cách điệu từ ngoài vào trong nên quá trình thi công gặp không ít khó khăn, đòi hỏi tay nghề và độ chính xác rất cao.

Trong đó, chị thấy công đoạn vất vả nhất là thi công phần mái cong, cầu thang cong và các chi tiết hoàn thiện.

Những hạng mục này mất nhiều thời gian hơn so với thiết kế thông thường vì thợ phải làm rất tỉ mỉ. Chưa kể gia chủ cũng cần giám sát liên tục để kịp thời căn chỉnh từng chi tiết theo yêu cầu.

Góc cầu thang được chăm chút tỉ mỉ, tạo điểm nhấn nổi bật cho không gian trong nhà

Bên cạnh đó, quá trình thi công cũng nhiều lần bị gián đoạn do phụ thuộc thời tiết nhằm đảm bảo chất lượng và tính thẩm mỹ của công trình.

"Dù quá trình xây dựng khá áp lực nhưng khi nhìn thành quả đúng như mong đợi, mình thấy mọi công sức và tâm huyết bỏ ra đều xứng đáng", chị Thư chia sẻ.

Sau khi hoàn thiện, nữ gia chủ ấn tượng nhất với cầu thang bo cong mềm mại - điểm nhấn của không gian. Phía dưới chân cầu thang được bố trí tiểu cảnh xương rồng, loài cây gắn với công việc và hành trình khởi nghiệp của gia đình, đồng thời tạo mảng xanh nổi bật trên nền trắng chủ đạo của ngôi nhà.

Hệ thống đèn vàng giúp căn nhà thêm lung linh và ấm cúng khi về đêm

Chị Thư cũng đặc biệt yêu thích khu vực hồ bơi kết hợp thác nước, vừa giúp điều hòa không khí, vừa tạo cảm giác thư giãn như một khu nghỉ dưỡng tại gia.

"Khi ngôi nhà hoàn thiện, mình thực sự hạnh phúc vì đây là thành quả của cả gia đình sau nhiều năm nỗ lực. Không chỉ là nơi để ở, ngôi nhà còn lưu giữ những kỷ niệm, là không gian để các thành viên quây quần và mang đến cảm giác bình yên, tiếp thêm động lực cho mình mỗi khi trở về", nữ gia chủ chia sẻ.

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