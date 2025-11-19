Ông Trần Tùng (Bắc Ninh) cho biết, bố mẹ ông có một thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã thực hiện việc tặng cho vợ chồng ông, được tòa án xác định bằng bản án có hiệu lực pháp luật.

Nay bố mẹ ông Tùng đã mất, ông thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên mình. Tuy nhiên, cơ quan thuế yêu cầu ông nộp lệ phí trước bạ với lý do chỉ được miễn trong trường hợp bố mẹ đã có giấy chứng nhận.

"Quy định miễn lệ phí trước bạ đối với trường hợp tặng cho giữa cha mẹ và con có đặt ra điều kiện bố mẹ phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không? Với trường hợp thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận như của tôi, tôi có thuộc diện được miễn lệ phí trước bạ?”, ông Tùng hỏi cơ quan thuế.

Người dân muốn hỏi đất được bố mẹ tặng cho chưa được cấp "sổ đỏ" có được miễn lệ phí trước bạ? Ảnh: T.K

Thuế tỉnh Bắc Ninh trả lời, khoản 10 Điều 10 Nghị định số 10/2022 của Chính phủ về lệ phí trước bạ, quy định: Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Tại khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai năm 2003, quy định: Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đất không có tranh chấp; quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án và trong thời hạn sử dụng đất.

Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 cũng quy định như trên.

Còn theo khoản 1 Điều 45 Luật Đất đai năm 2024, người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở/ hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất/ hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất, chuyển đổi đất nông nghiệp khi dồn điền, đổi thửa, tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước, cộng đồng dân cư và trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 124 và điểm a khoản 4 Điều 127 của luật này.

- Đất không có tranh chấp hoặc tranh chấp đã được giải quyết bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bản án, quyết định của tòa án, quyết định hoặc phán quyết của trọng tài đã có hiệu lực pháp luật.

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên, áp dụng biện pháp khác để bảo đảm thi hành án theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự.

- Trong thời hạn sử dụng đất.

- Quyền sử dụng đất không bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định.

Thuế tỉnh Bắc Ninh cho hay, theo các quy định trên, pháp luật quy định về điều kiện để xác định quyền tặng cho quyền sử dụng đất đều phải đáp ứng điều kiện có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Như vậy, trường hợp của ông Trần Tùng được bố (mẹ) tặng cho quyền sử dụng đất (theo bản án của tòa án), là thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do đó chưa đáp ứng điều kiện về tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định.

Do đó, cơ quan thuế không có cơ sở xác định miễn lệ phí trước bạ.