XEM VIDEO: Người dân đang cùng thương lái vận chuyển hàng lên xe

Những ngày này, không khí tại các vườn hoa cúc ở tổ dân phố 8, phường Thành Nhất vô cùng nhộn nhịp. Nhiều phương tiện vận chuyển hàng liên tục ra vào khiến cả khu phố thêm rộn ràng không khí Tết.

Ông Phạm Ngọc Thảo – chủ một vườn cúc cho biết, gia đình ông đã trồng hoa cúc từ năm 2010 tới nay. Năm nay vườn của gia đình ông có hơn 1.500 chậu với nhiều kích cỡ khác nhau.

Ông Thảo chia sẻ, vườn cúc của gia đình đã được thương lái chốt đơn từ giữa tháng 11 âm lịch. Những ngày này, thương lái bắt đầu vào vận chuyển hàng đi, giá trung bình mỗi chậu cỡ lớn khoảng 300 nghìn đồng.

"Hơn 20.000 chậu hoa cúc của người dân trong tổ dân phố 8 được thương lái mua hết, mọi người rất vui vì đầu ra được đảm bảo từ rất sớm nên không sợ ế hàng. Hơn nữa, gia đình tôi có nhân lực sẵn nên lợi nhuận đạt khoảng 50% tổng doanh thu", ông Thảo cho hay.

Tương tự, ông Nguyễn Thái Hiệp – chủ vườn cúc hơn 3.500 chậu cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi nên hoa rất đẹp; vườn nhà ông đã được thương lái mua sạch cách đây 2 tháng. Giờ chỉ còn việc thuê người bốc hàng lên xe cho thương lái nữa là xong.

"Năm nay bà con nông dân rất an tâm vì hàng đã bán hết sạch, lợi nhuận cũng khá nên ai cũng vui mừng, phấn khởi. Tôi làm hoa cúc từ rất lâu rồi nhưng chưa thấy năm nào 'cháy hàng' như năm nay", ông Hiệp nói.

Ông Phạm Văn Thái – Phó Chủ tịch UBND phường Thành Nhất cho biết, trên địa bàn phường có khoảng 10 hecta trồng hoa tết, trong đó chủ yếu là các loại hoa cúc. Đến thời điểm này các chủ vườn đã bán hết hàng...

"Đây là điều rất đáng mừng cho bà con nông dân vì trước đó do mưa lớn khiến nhiều diện tích hoa bị ngập, chính quyền địa phương đã phải huy động lực lượng giúp bà con di dời các chậu cúc lên vùng cao hơn. May mắn thiệt hại không nhiều, ngược lại bà con còn bán đắt hàng", ông Thái nói.

Hình ảnh ghi nhận tại làng hoa cúc phường Thành Nhất vào chiều 2/2:

Ông Phạm Ngọc Thảo (trái) đang buộc lại chậu cúc để chuẩn bị giao cho thương lái. Ảnh: Hải Dương

Vườn cúc 1.500 chậu của gia đình ông Thảo đã bán sạch cách đây hơn 1 tháng. Ảnh: Hải Dương

Ông Nguyễn Thái Hiệp (áo xanh) đang cùng nhân công chọn hoa cho thương lái. Ảnh: Hải Dương

Thương lái chọn hàng tại vườn cúc phường Thành Nhất. Ảnh: Hải Dương

Một chủ vườn đang tưới cúc chờ thương lái đến bốc hàng. Ảnh: Hải Dương

Các chủ vườn phải thuê nhân công bốc hàng lên xe. Ảnh: Hải Dương

Một thương lái đang hướng dẫn bốc hàng lên xe. Ảnh: Hải Dương

Thương lái đưa xe con tới bốc hàng. Ảnh: Hải Dương