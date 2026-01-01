Triển lãm giới thiệu 100 tác phẩm của các nhà nhiếp ảnh Việt Nam sáng tác trong thời gian gần đây, phản ánh sinh động vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người Việt Nam; các lễ hội truyền thống, di sản văn hóa tiêu biểu; đặc biệt là hình ảnh một Việt Nam đổi mới, phát triển, vươn mình trong vận hội mới dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Phạm Sỹ

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh với tâm huyết nghề nghiệp và tình yêu sâu sắc dành cho quê hương, đất nước, các nghệ sĩ nhiếp ảnh kịp thời ghi lại nhiều khoảnh khắc, dấu ấn quan trọng trong quá trình phát triển của đất nước.

Nhiều sự kiện lớn như kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được thể hiện qua những khuôn hình giàu cảm xúc, tạo ấn tượng sâu sắc với công chúng.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 26/2, phục vụ đông đảo công chúng và du khách.

Theo Thứ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, năm 2025 ghi dấu nhiều thành tựu nổi bật của ngành văn hóa, thể thao và du lịch, với hàng loạt sự kiện quy mô lớn, các di sản được UNESCO vinh danh, thể thao và du lịch đạt nhiều kết quả ấn tượng. Những thành tựu này được phản ánh sinh động qua các tác phẩm tại triển lãm, góp phần khẳng định vai trò của văn hóa trong sự phát triển bền vững đất nước.