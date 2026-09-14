Ngày 14/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa có quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Trung tá Trần Văn Tùng, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, Bộ Quốc phòng.
Theo quyết định, Trung tá Trần Văn Tùng được truy tặng Huân chương Dũng cảm vì đã có hành động dũng cảm, hy sinh thân mình cứu người, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.
Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền ký quyết định truy tặng Bằng khen cho Trung tá Trần Văn Tùng.
Sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 do Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 làm trưởng đoàn, đã đến viếng, thăm hỏi gia đình và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc truy thăng quân hàm đối với Trung tá Trần Văn Tùng.
Trung tá Trần Văn Tùng sinh ngày 13/10/1987, nhập ngũ tháng 9/2005. Trước khi hy sinh, là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên.
Khoảng 9h40 ngày 12/9, Thiếu tá Trần Văn Tùng trên đường trở về đơn vị sau khi thực hiện nhiệm vụ, khi đến khu vực cầu Bo, thuộc địa phận phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên, phát hiện một người có ý định tự tử dưới sông Trà Lý.
Không do dự, anh Tùng dũng cảm lao mình xuống dòng nước để cứu người. Tuy nhiên, do nước sông chảy xiết, cả hai bị cuốn trôi và mất tích.
Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Quân khu 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, Trung đoàn Bộ binh 568 cùng lãnh đạo các đơn vị, địa phương liên quan nhanh chóng có mặt, chỉ đạo công tác tìm kiếm.
Sau nhiều giờ nỗ lực, đến 18h05 ngày 13/9, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể anh Trần Văn Tùng. Trung tá Trần Văn Tùng ra đi, để lại người vợ trẻ cùng hai con nhỏ, con gái lớn đang học lớp 2 và con trai mới 4 tuổi.