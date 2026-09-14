Ngày 14/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa có quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Trung tá Trần Văn Tùng, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, Bộ Quốc phòng.

Theo quyết định, Trung tá Trần Văn Tùng được truy tặng Huân chương Dũng cảm vì đã có hành động dũng cảm, hy sinh thân mình cứu người, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền ký quyết định truy tặng Bằng khen cho Trung tá Trần Văn Tùng.

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 do Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 làm trưởng đoàn, đã đến viếng, thăm hỏi gia đình và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc truy thăng quân hàm đối với Trung tá Trần Văn Tùng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy trao Huân chương Dũng cảm truy tặng Trung tá Trần Văn Tùng cho thân nhân của Trung tá

Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 trao quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn cho thân nhân Trung tá Trần Văn Tùng

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên dự lễ công bố quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn đối với Trung tá Trần Văn Tùng

Ngày 14/9, trong cơn mưa lớn tại xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, người thân, đồng đội và người dân đến tiễn biệt Trung tá Trần Văn Tùng, người hy sinh khi lao xuống sông Trà Lý cứu người

Tang lễ Trung tá Trần Văn Tùng được tổ chức theo nghi thức Quân đội, do Thượng tá Nguyễn Quang Hoài, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 568, làm Trưởng ban

Cơn mưa lớn khiến không khí tang lễ Trung tá Trần Văn Tùng càng thêm trầm lắng. Người thân, đồng đội và người dân vẫn kiên nhẫn đội mưa chờ vào viếng

Trung tá Trần Văn Tùng sinh ngày 13/10/1987, nhập ngũ tháng 9/2005. Trước khi hy sinh, là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên.

Khoảng 9h40 ngày 12/9, Thiếu tá Trần Văn Tùng trên đường trở về đơn vị sau khi thực hiện nhiệm vụ, khi đến khu vực cầu Bo, thuộc địa phận phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên, phát hiện một người có ý định tự tử dưới sông Trà Lý.

Không do dự, anh Tùng dũng cảm lao mình xuống dòng nước để cứu người. Tuy nhiên, do nước sông chảy xiết, cả hai bị cuốn trôi và mất tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Quân khu 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, Trung đoàn Bộ binh 568 cùng lãnh đạo các đơn vị, địa phương liên quan nhanh chóng có mặt, chỉ đạo công tác tìm kiếm.

Sau nhiều giờ nỗ lực, đến 18h05 ngày 13/9, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể anh Trần Văn Tùng. Trung tá Trần Văn Tùng ra đi, để lại người vợ trẻ cùng hai con nhỏ, con gái lớn đang học lớp 2 và con trai mới 4 tuổi.