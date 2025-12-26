Ngày 26/12, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai có báo cáo về tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng và công tác chăm lo Tết cho người lao động trên địa bàn.

Công nhân làm việc tại một nhà máy sản xuất thực phẩm. Ảnh: Hoàng Anh

Tính đến ngày 15/11, toàn tỉnh Đồng Nai có hơn 113.480 đơn vị dân doanh đăng ký hoạt động. Thu nhập của người lao động duy trì ở mức khá, với mức thực trả bình quân 11,1 triệu đồng/người/tháng.

Trong đó, khối doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức lương bình quân 15,5 triệu đồng/tháng; tiếp đến là khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với 10,9 triệu đồng/người/tháng; khối doanh nghiệp dân doanh đạt 7,3 triệu đồng/người/tháng.

Đối với Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang xây dựng phương án thưởng và chăm lo Tết cho người lao động. Theo báo cáo của gần 1.500 doanh nghiệp, mức thưởng Tết năm nay cơ bản tương đương hoặc tăng nhẹ so với năm trước.

Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất được ghi nhận tại khối doanh nghiệp dân doanh, lên tới 840 triệu đồng/người; mức thưởng bình quân khoảng 11,4 triệu đồng/người.

Khối doanh nghiệp FDI ghi nhận mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 700 triệu đồng, mức bình quân 13,3 triệu đồng/người; riêng thưởng Tết Dương lịch 2026 cao nhất 228,5 triệu đồng/người.

Bên cạnh thưởng tiền mặt, nhiều doanh nghiệp còn tổ chức tiệc tất niên, tặng quà, hỗ trợ vé xe hoặc bố trí phương tiện đưa công nhân về quê đón Tết. Sở Nội vụ phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai các chương trình chăm lo như “Tết sum vầy”, gian hàng 0 đồng, hỗ trợ vé xe và quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.