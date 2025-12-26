Khu vực Bắc Bộ

Từ 31/12/2025-1/1/2026: Có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng; sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ; thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Thời tiết Hà Nội có thể đón không khí lạnh dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Từ 2-4/1/2026: Không khí lạnh có thể tăng cường trở lại, khu vực có mưa vài nơi; riêng đồng bằng và ven biển ngày 2/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ; thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Từ Thanh Hóa đến TP Huế

Từ 31/12/2025-1/1/2026: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều nắng; sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ; thấp nhất 17-20 độ.

Từ 2-4/1/2026: Phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa và mưa rào rải rác; sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ; thấp nhất 17-20 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Từ 31/12/2025-1/1/2026: Đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, riêng phía Nam có nơi trên 28 độ; thấp nhất phía Bắc 20-23 độ, phía Nam 23-25 độ.

Từ 2-4/1/2026: Phía Bắc có mưa rải rác, có nơi có giông; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 27-29 độ; thấp nhất 21-24 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Từ 31/12/2025-4/1/2026: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ; thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ.

Nam Bộ

Từ 31/12/2025-4/1/2026: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ; thấp nhất miền Đông 20-23 độ, miền Tây 23-25 độ.