Trước thực trạng nở rộ các trang web, ứng dụng lạy Phật, cầu an online, Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định hình thức này chỉ hỗ trợ, không thể thay thế việc tu học trực tiếp tại tự viện.

Chiều 2/11, tại họp báo Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Thông tin - Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thông tin về tình trạng nhiều trang web, ứng dụng cho phép người dùng thực hiện các thao tác lạy Phật, niệm Phật, gõ mõ bằng cách chạm vào màn hình điện thoại, kèm thông báo tích lũy điểm công đức.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn khẳng định, việc lạy Phật, thiền định trực tuyến chỉ có vai trò hỗ trợ, hướng dẫn người dùng lắng nghe, thực hành và tiếp cận những kiến thức cơ bản về Phật pháp, không thể thay thế hoàn toàn trải nghiệm tâm linh tại các cơ sở tự viện.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Thông tin - Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông tin tại họp báo chiều 2/11. Ảnh: Nguyễn Huế

Nhân dịp Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, Giáo hội sẽ ra mắt phiên bản mới của mạng xã hội Phật giáo Butta với các tiện ích như Thiền đường số, Không gian lễ Phật và Thư viện Phật pháp, nhằm cung cấp nguồn thông tin chính thống đến người dùng.

Nhắc lại lời Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về công tác truyền thông, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn cho rằng Phật giáo cần “cố gắng trồng hoa thơm để lấn hại cỏ dại”. Bởi nếu thiếu nguồn thông tin chính thống, những thông tin không chính thống sẽ có cơ hội lấn át.

Thượng tọa thừa nhận có một bộ phận lợi dụng xu hướng này. Theo ông, có người xuất phát từ mong muốn đóng góp nhưng chưa hiểu đầy đủ về Phật giáo, dẫn đến nhận thức sai.

Về quản lý, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết Luật Tín ngưỡng, tôn giáo mới, có hiệu lực từ 1/1/2027, có quy định về hoạt động tôn giáo trên không gian mạng. Để đồng bộ, Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VIII đã bổ sung một số điều về hoạt động trên không gian mạng, đồng thời hướng dẫn tăng ni, phật tử tham gia mạng xã hội và hoằng pháp trực tuyến.

Trong nhiệm kỳ mới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam xác định 12 nhiệm vụ trọng tâm, tập trung củng cố tổ chức, tăng cường kỷ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động Phật sự và đẩy mạnh chuyển đổi số. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Giáo hội không chờ luật có hiệu lực mới vào cuộc. Trong nhiệm kỳ qua, Quy chế hoạt động của Ban Tăng sự Trung ương đã có quy định về nội dung này, và có trường hợp Tăng Ni tham gia mạng xã hội, làm truyền thông số chưa đúng quy định bị chế tài, xử lý.

Trong 12 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ X, Thượng tọa cho biết có nhiệm vụ phối hợp thực hiện quy định pháp luật về hoạt động tôn giáo trên không gian mạng, góp phần tạo môi trường an toàn, lành mạnh. Tăng ni, Phật tử được kêu gọi thực hiện đúng quy định và lan tỏa những điều tốt đẹp.

Lần đầu tiên Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc tổ chức tại TPHCM Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 7/11 tại Học viện Phật giáo Việt Nam (TPHCM). Đây là lần đầu tiên đại hội được tổ chức tại TPHCM, sau 9 kỳ diễn ra tại Hà Nội. Đại hội dự kiến quy tụ gần 2.000 đại biểu, trong đó có 1.645 đại biểu tăng ni, cùng các phật tử tiêu biểu, đại diện các ban, viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại 34 tỉnh, thành và các hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài. Các hoạt động chính của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X Ngày 3/11: Đêm nhạc hội “Quê hương một dải - Đạo sáng ngàn năm” tại Nhà hát Hòa Bình. Ngày 5/11: - 7h30: Viếng tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức. - 8h30: Viếng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. - 14h: Đặt vòng hoa tại Đài Liệt sĩ TPHCM; Khai mạc triển lãm thành tựu Giáo hội Phật giáo TP.HCM tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM. Ngày 6/11: - 8h: Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. - 14h: Phiên làm việc thứ nhất của đại hội. - 18h: Lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới. Ngày 7/11: - 7h30: Phiên khai mạc đại hội.

- 14h: Phiên bế mạc đại hội.