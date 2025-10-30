Tại thôn Trà Đóa (xã Thăng An, TP Đà Nẵng), nơi nhiều hộ dân đang bị chia cắt do nước lũ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống và điều kiện sinh hoạt của người dân, chia sẻ với những mất mát, khó khăn mà bà con đang gánh chịu.

Ông nhấn mạnh: “Không được để người dân vùng lũ bị đói, rét hay thiếu chỗ ở an toàn".

Ông yêu cầu TP Đà Nẵng và các địa phương tiếp tục huy động mọi nguồn lực, bảo đảm nhu yếu phẩm, thuốc men, nước sạch, đồng thời chủ động khắc phục hậu quả, khôi phục hạ tầng và sinh kế sau lũ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (thứ hai từ phải sang) thăm hỏi, động viên người dân. Ảnh: N.X

Đến kiểm tra khu vực bờ kè biển xã Duy Nghĩa - nơi đang bị sạt lở nghiêm trọng, Thường trực Ban Bí thư động viên, chia sẻ với các lực lượng đang ngày đêm gia cố tuyến kè.

Sau khi nghe báo cáo, ông yêu cầu TP Đà Nẵng khẩn trương sửa chữa, khắc phục hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, thông tin liên lạc và các công trình dân sinh.

Ông lưu ý, tuyệt đối không để thiếu trường, thiếu lớp, thiếu nơi khám chữa bệnh cho nhân dân. TP cần chăm lo, sớm ổn định đời sống cho bà con, khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Đoàn công tác đến kiểm tra bờ kè biển Duy Nghĩa bị sạt lở. Ảnh: N.X

Chiều cùng ngày, đoàn công tác do Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dẫn đầu đến TP Huế để kiểm tra tình hình ngập lụt, thăm hỏi người dân.

Đến thăm và tặng quà người dân tại phường Thanh Thủy, ông Trần Cẩm Tú cho biết, Huế là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi mưa lũ những ngày qua.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông gửi đến người dân Huế lời thăm hỏi ân cần, chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra, đồng thời biểu dương sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, tặng quà hỗ trợ nhân dân tại Huế. Ảnh: Cổng TTĐT Huế

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu TP Huế tập trung cao độ khắc phục hậu quả mưa lũ, coi tính mạng người dân là trên hết, trước hết; khẩn trương tìm kiếm người mất tích, di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, không để ai bị cô lập hay thiếu thốn.

Thành phố cần bảo đảm nước sạch, thuốc men, nhu yếu phẩm và chăm lo cho người yếu thế, sớm khôi phục hạ tầng, trường học, cơ sở y tế, giữ vững an ninh trật tự, phản bác thông tin sai lệch.

Cùng ngày, ông Trần Cẩm Tú đến thăm Bệnh viện Trung ương Huế và hộ gia đình chính sách bị ngập ở phường Thuận Hóa, thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ.

Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ đã làm 5 người chết, 3 người mất tích, 1 người bị thương tại TP Huế, gây ngập 32/40 xã, phường với khoảng 35.000 hộ dân, nhiều nhà cửa, hạ tầng và sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại nặng nề.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra công tác khắc phục sạt lở tại Quảng Ngãi

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đi thị sát tuyến đường Trà Lâm - Trà Hiệp, đoạn qua xã Thanh Bồng, nơi đất đá tràn xuống mặt đường, cô lập hơn 200 hộ dân với gần 800 nhân khẩu.

Ông thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng, chia sẻ những khó khăn, mất mát do thiên tai gây ra.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại Quảng Ngãi. Ảnh: H.N

Phó Thủ tướng biểu dương tinh thần chủ động, đoàn kết và kỷ luật “4 tại chỗ” của chính quyền, lực lượng chức năng và người dân Quảng Ngãi trong ứng phó mưa lũ.

Ông yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, đặc biệt trên các tuyến giao thông huyết mạch. Cùng với đó, địa phương cần đẩy nhanh khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, giúp người dân sớm ổn định sinh hoạt và sản xuất.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm hỏi, tặng quà động viên người dân vùng sạt lở. Ảnh: H.N

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Quảng Ngãi phải chủ động phương án di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu; đồng thời xây dựng các khu tái định cư lâu dài cho những hộ dân vùng núi cao thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo Quân khu 5 trao quà cho người dân. Ảnh: H.N

Quảng Ngãi vừa trải qua đợt mưa lũ lớn nhất trong nhiều năm qua, với tổng thiệt hại ước tính hơn 300 tỷ đồng.

Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh có trên 5.200 ngôi nhà bị ngập sâu, có nơi nước dâng tới 3m. Các địa phương đã sơ tán khẩn cấp hơn 3.600 người đến nơi an toàn. Lĩnh vực giao thông chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với hơn 200 điểm sạt lở, khối lượng đất đá khoảng 60.000m3.