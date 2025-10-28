Tối 28/10, ông Mai Thanh Sang, chủ tịch UBND xã Hà Nha (TP Đà Nẵng), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi nhưng may mắn được cứu sống.

Khoảng 19h tối cùng ngày, ông Lương Hải (trú thôn Ngọc Kinh Đông, xã Hà Nha) chèo ghe ra ngoài trại thăm đàn bò thì không may lật ghe, bị nước lũ sông Vu Gia cuốn trôi dưới chân cầu Hà Nha.

Giữa dòng nước chảy xiết, ông kịp ôm chặt một cây cột điện và cố gắng bám trụ để không bị cuốn đi.

Phát hiện sự việc, nhiều người dân trên cầu hô hoán kêu cứu, liên tục động viên ông Hải cố gắng giữ chặt chờ người đến ứng cứu.

Ít phút sau, hai người đàn ông liều mình chèo ghe ra giữa dòng lũ, tiếp cận và đưa nạn nhân lên ghe an toàn.

Khi được cứu, ông Hải kiệt sức nằm gục trên ghe. Người dân chứng kiến sự việc vừa vui mừng vừa xúc động.

Cũng trong chiều 28/10, 3 người dân phường Điện Bàn (TP Đà Nẵng) trong lúc bơi thuyền đi mua lương thực thì gặp đoạn nước chảy xiết khiến thuyền bị lật. Cả 3 may mắn bám được vào cột điện và kêu cứu.

Đúng thời điểm đó, ca nô của lực lượng thanh niên xung kích - ban Thanh niên Công an TP Đà Nẵng đi cứu trợ ngang qua, phát hiện và kịp thời ứng cứu, đưa các nạn nhân vào bờ an toàn.

Tiếp đó, khoảng 16h30 cùng ngày, tại khu vực sông Thu Bồn, đoạn chảy qua phường Điện Bàn, 9 người dân đi trên một chiếc thuyền vượt sông sang dự đám tang. Trên đường trở về, thuyền bất ngờ bị lật khiến cả nhóm rơi xuống nước.

Nhờ phát hiện kịp thời, người dân sống gần khu vực nhanh chóng chèo ghe ra ứng cứu, đưa cả 9 người lên bờ an toàn.