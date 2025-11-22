Ngày 22/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đến kiểm tra tình hình, thăm và tặng quà động viên người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở tỉnh Khánh Hòa.

Cùng tham gia đoàn công tác có Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm người dân vùng lũ ở xã Diên Điền (tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: X.N

Tại Trường Tiểu học Diên Điền (xã Diên Điền), nơi có nhiều người dân đang tránh lũ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã đến hỏi thăm sức khỏe, đời sống người dân. Đồng thời, ông cũng tặng những món quà động viên bà con giữ vững tinh thần, cố gắng vượt qua giai đoạn này.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, đồng hành cùng nhân dân trong mọi hoàn cảnh, nhất là khi xảy ra thiên tai, hoạn nạn.

Ngoài ra, ông yêu cầu các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai hỗ trợ, bảo đảm nhu yếu phẩm, chỗ ở tạm, nước sạch và chăm sóc y tế cho người dân và không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình cứu trợ, khắc phục hậu quả.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà cho người dân vùng lũ. Ảnh: X.N

Sau đó, đoàn công tác làm việc với tỉnh Khánh Hòa. Tại đây, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc đến toàn thể nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là các gia đình có người thân bị tử vong hoặc mất tích do mưa lũ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa. Nhiều cán bộ, chiến sĩ và người dân đã không ngại hiểm nguy, băng mưa lũ để sơ tán, hỗ trợ bà con, tiếp tế lương thực, thuốc men đến các khu vực ngập sâu, bị chia cắt.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị tỉnh Khánh Hòa nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng trong phòng chống, khắc phục thiên tai. Ông nhấn mạnh, trọng tâm là tập trung cao độ cho nhiệm vụ cứu trợ dân, ưu tiên bảo vệ tính mạng người dân lên hàng đầu; triển khai mọi biện pháp tìm kiếm cứu hộ người mất tích; bảo đảm không để người dân đói, rét, thiếu nước sạch và thuốc men.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao hỗ trợ cho tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: X.N

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chỉ đạo Khánh Hòa phải huy động tối đa nguồn lực và hàng hóa thiết yếu hỗ trợ người dân bị cô lập ở vùng ngập sâu; bảo đảm chỗ ở tạm an toàn, đủ nhu yếu phẩm; ưu tiên chăm sóc người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và nhóm yếu thế. Đồng thời, tỉnh duy trì liên tục giáo dục, y tế, không để thiếu trường lớp và nơi khám chữa bệnh.

Ông cũng yêu cầu, tỉnh phải khẩn trương sửa chữa hạ tầng thiết yếu như: giao thông, điện, thông tin, công trình dân sinh; vận hành hồ chứa chặt chẽ để bảo đảm an toàn hồ đập và cắt giảm lũ. Đồng thời, tỉnh cũng cần kiểm soát, phân luồng và cảnh báo kịp thời các khu vực có nguy cơ sạt lở, lún đất, không để người dân vào vùng nguy hiểm.

Cùng với công tác cứu trợ, tỉnh Khánh Hòa phải thực hiện tốt chính sách cho gia đình có người tử vong, mất tích; chăm sóc người bị thương; khôi phục đời sống theo phương châm “4 tại chỗ” là “nước rút đến đâu khôi phục ngay đến đó”. Song song đó, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng chống thiên tai, giữ vững an ninh trật tự và kịp thời phản bác thông tin sai lệch trên không gian mạng.

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Khánh Hòa, nhiều ngày qua, địa phương đã huy động 15.000 cán bộ, chiến sĩ, hơn 500 phương tiện cơ động tham gia ứng phó mưa lũ. Tỉnh đã sơ tán 3.200 hộ (khoảng 13.000 người) khỏi vùng ngập. Mưa lũ làm 14 người chết, 15.396 nhà ngập sâu 1–3 m; hơn 13.300 ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị hư hại, tổng thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng.