Thường trực Chính phủ đánh giá, thời gian qua các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực, tích cực triển khai các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan còn lúng túng trong triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam, nhất là nghiên cứu, đánh giá lựa chọn phương thức đầu tư (đánh giá đầy đủ, kỹ lưỡng tác động, rủi ro, khách quan, khoa học, bảo đảm lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ theo chỉ đạo của Thủ tướng).

Về dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2 và ký Hiệp định nối ray, xây dựng cầu đường sắt qua biên giới, hoàn thành trong tháng 3. Bộ Xây dựng cũng cần hoàn thành thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2 giữa hai nước trong tháng 7 để khởi công dự án.

Các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương cử đại diện tham gia Hội đồng thẩm định dự án thành phần 2 theo đề nghị Bộ Xây dựng để sớm thành lập Hội đồng thẩm định theo quy định.

Thường trực Chính phủ nghe ý kiến về tình hình triển khai các dự án đường sắt trọng điểm hôm 23/12/2025. Ảnh: Nhật Bắc

Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ chi phí đầu tư của dự án; theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương ban hành định mức, đơn giá cho dự án trên cơ sở tiêu chuẩn áp dụng cho dự án; chịu trách nhiệm xác định tuyến chính xác, đúng mốc, trích lục địa chính… để lập phương án đền bù đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam triển khai hiệu quả đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam; báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/1.

Các địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ động, tích cực triển khai công tác giải phóng mặt bằng và di dời công trình điện có điện áp từ 110 kV trở lên theo các cơ chế đã được Quốc hội chấp thuận.

Với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đường sắt chậm nhất trong tháng 1 phải hoàn thành lựa chọn tư vấn quốc tế; đồng thời khẩn trương lựa chọn tư vấn quốc tế để lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/1.

Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm xác định tuyến chính xác, đúng mốc, trích lục địa chính… để lập phương án đền bù đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, các bộ, cơ quan liên quan, hỗ trợ của chuyên gia, tư vấn… rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam, quốc tế và kinh nghiệm quốc tế, điều kiện của Việt Nam để lựa chọn một công nghệ.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng tiêu chí, quy trình, đánh giá lựa chọn phương thức đầu tư hiệu quả, tối ưu, có lợi cho quốc gia và nhân dân, tránh tham nhũng, tiêu cực.

Thường trực Chính phủ lưu ý, trường hợp cần thiết bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với từng phương thức đầu tư (đầu tư công, đầu tư theo phương thức PPP, đầu tư kinh doanh) cần thực hiện theo đúng quy trình, quy định, đánh giá kỹ lưỡng tác động… bảo đảm khoa học, công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích và chia sẻ rủi ro…; báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 10/1.

Các địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo chính xác nhu cầu vốn về Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính để kịp thời bố trí, điều phối, bảo đảm không để chậm trễ GPMB vì thiếu vốn.

Các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM, Thường trực Chính phủ yêu cầu UBND hai TP chủ động tổ chức triển khai các tuyến đường sắt đô thị tại hai thành phố theo thẩm quyền bảo đảm tiến độ, chất lượng; rà soát báo cáo Thành ủy về việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về đường sắt để bảo đảm tính liên thông, đồng bộ, tính phổ quát, hiện đại. Hai TP nghiên cứu xem xét ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt đô thị.

UBND TPHCM đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục theo quy định để khởi công tuyến đường sắt kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tuyến Bến Thành - Tham Lương, tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm, tuyến Thủ Thiêm - Long Thành…).