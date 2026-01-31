Ngày 31/1, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 483 về tổng rà soát, phát hiện, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai; đấu tranh triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy và công tác quản lý nhà nước về cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy.

Theo Bộ Công an, từ tháng 9/2025 đến nay, lực lượng công an đã đấu tranh, giải quyết, loại khỏi danh sách 336 điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy; bắt giữ 1.273 đối tượng; phát hiện, xử lý 537 vụ với 1.116 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai tiếp tục được triển khai bài bản, khoa học, nhân văn. Hiện nay, 77 cơ sở cai nghiện ma túy công lập đang quản lý, tổ chức cai nghiện cho gần 47.000 người.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến công an các tỉnh, thành phố và công an cấp xã. Ảnh: C04

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu đổi mới tư duy, nhận thức và hành động trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Thứ trưởng đề nghị Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Giám đốc, Phó Giám đốc Công an các địa phương, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và Trưởng Công an cấp xã quán triệt sâu sắc tinh thần “nói ít, làm nhiều, làm đến cùng, làm có hiệu quả”, kiên quyết khắc phục tình trạng làm hình thức, đối phó.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: C04

Thứ trưởng yêu cầu công an các địa phương xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, phân công, phân cấp nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng; kiên quyết kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân buông lỏng lãnh đạo, để sót, lọt địa bàn, đối tượng phức tạp về ma túy.

Việc rà soát, quản lý phải thực hiện theo tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ kết quả; triệt phá đến đâu phải giữ sạch đến đó, tuyệt đối không để tái diễn tình hình phức tạp về ma túy.

“Công an cấp xã phải 'đi từng ngõ, gõ từng nhà', rà từng đối tượng, tập trung vào các khu nhà trọ, khu công nghiệp, cơ sở kinh doanh có điều kiện; chủ động test ma túy, quản lý chặt chẽ các đối tượng có biểu hiện loạn thần, 'ngáo đá', tuyệt đối không để đối tượng nghiện, sử dụng ma túy gây án. Địa phương nào để tình hình phức tạp, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long chỉ đạo.

Về công tác cai nghiện và quản lý sau cai, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long giao C04 tổ chức kiểm tra, đánh giá thực chất các cơ sở cai nghiện trên toàn quốc, kiểm tra đột xuất, không báo trước; phối hợp các đơn vị chức năng đổi mới phương thức điều trị, nâng cao hiệu quả cai nghiện.