Ngày 5/1, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết vừa phát hiện trường hợp lái xe không chấp hành hiệu lệnh, dương tính với ma túy.
Trước đó, vào khoảng 0h30 ngày 4/1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại tuyến đường nội thị Hiệp Hòa, phường Quảng Yên, lực lượng Đội CSGT đường bộ số 1 phát hiện một ô tô 7 chỗ BKS 14K-034.67 có biểu hiện nghi vấn.
Tổ công tác đã áp sát, ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra, tuy nhiên lái xe không chấp hành mà điều khiển xe bỏ chạy. Trong quá trình truy đuổi, lực lượng chức năng tiếp tục phát tín hiệu yêu cầu dừng xe nhưng lái xe có hành vi chèn ép xe của CSGT.
Khi điều khiển xe vào một ngõ nhỏ, cách vị trí ban đầu khoảng 1km, lái xe đã vứt một túi nilon từ trong ô tô ra ngoài đường. Toàn bộ sự việc được camera ghi lại.
Sau đó, tổ công tác đã dừng được phương tiện. Lái xe khai tên Phạm Văn Dân (SN 2002, trú khu Đình, phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh). Qua kiểm tra nhanh nước tiểu, kết quả cho thấy tài xế dương tính với ma túy.
Hiện tổ công tác đang phối hợp với Công an phường Hiệp Hòa để tiếp tục đấu tranh, làm rõ vụ việc theo quy định.