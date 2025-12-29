Ngày 29/12, tổ tuần tra, kiểm soát giao thông thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 (Công an tỉnh Tây Ninh) đã bàn giao Võ Phước Bảo (31 tuổi, ngụ Tây Ninh) cho Công an phường Bình Minh để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 11h cùng ngày, Tổ tuần tra số 1 do Trung tá Đặng Công Tâm làm tổ trưởng, phối hợp với 4 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng CSGT và Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ trên tuyến đường Trần Phú.

Tại đây, tổ công tác phát hiện Bảo điều khiển xe mô tô BKS 70H1-405.91 lưu thông ngược chiều, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra.

Đối tượng Võ Phước Bảo bị CSGT và CSCĐ tỉnh Tây Ninh khống chế. Ảnh: CA

Trong quá trình kiểm tra, nam thanh niên tỏ ra bất an. Khi cán bộ phát hiện một ví da màu đen, cỡ nhỏ trong hộc xe, Bảo bất ngờ giật lấy tang vật, ném mạnh ra xa rồi bỏ chạy.

Ngay lập tức, các chiến sĩ trong tổ công tác truy đuổi, nhanh chóng quật ngã và khống chế đối tượng.

Kiểm tra chiếc ví da, lực lượng chức năng phát hiện 5 túi nylon chứa tinh thể màu trắng. Bảo khai nhận đây là ma túy đá cất giữ để sử dụng.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Bình Minh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.