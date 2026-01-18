Tối 18/1, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết, thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện clip một người Việt Nam mời du khách nước ngoài sử dụng ma túy ở khu vực phố cổ Hà Nội.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đã chỉ đạo tổ công tác của C04 phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội và Công an phường Hoàn Kiếm xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, lực lượng chức năng đã mời ông H.Q.K. (SN 1973, lao động tự do) lên làm việc. Tại cơ quan công an, ông K. thừa nhận là người liên quan đến clip trên mạng.

Clip ghi lại cảnh ông H.Q.K. mời khách Tây dùng ma túy. Ảnh chụp màn hình

Ông K. khai nhận, trước đây từng làm nghề lái xe taxi, thường xuyên tiếp xúc với du khách nước ngoài tại khu vực phố cổ. Nhận thấy một số du khách có nhu cầu sử dụng các chất ma túy, khoảng hai tuần trở lại đây, ông K. thường xuyên xuất hiện tại khu vực phố cổ với mục đích tiếp cận khách du lịch nước ngoài, mời chào bằng các từ ngữ như “weed coke MDMA” nhằm tạo lòng tin, sau đó đưa khách đến các cơ sở massage để hưởng hoa hồng.

Ông K. nói bản thân không trực tiếp mua bán và không biết địa điểm cung cấp ma túy.

Kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy, ông K. chưa có tiền án, tiền sự, mẫu test nhanh âm tính với các chất ma túy.

Căn cứ tài liệu xác minh và tính chất, mức độ vi phạm, tổ công tác đã kiến nghị Công an phường Hoàn Kiếm lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H.Q.K. số tiền 2,5 triệu đồng theo quy định của Luật Du lịch năm 2017; đồng thời làm việc, nhắc nhở chủ cơ sở massage có liên quan, yêu cầu chấn chỉnh hoạt động, không để tái diễn các hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và môi trường du lịch.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường rà soát, nắm tình hình địa bàn, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi chèo kéo, môi giới, mời gọi sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là tại các khu vực tập trung đông khách du lịch.