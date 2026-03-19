Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc chủ trì lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu Việt Nam. Lễ đón được tổ chức trang trọng tại cửa khẩu quốc tế Đông Hưng của Trung Quốc.

Tại cửa khẩu Bắc Luân 2, tỉnh Quảng Ninh, đông đảo quần chúng nhân dân tiễn Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu Việt Nam sang Trung Quốc dự giao lưu. Ảnh: Tuấn Huy

Thượng tướng Đổng Quân đón Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu Việt Nam sang dự giao lưu. Ảnh: Tuấn Huy

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân. Ảnh: Tuấn Huy

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc giới thiệu với Đại tướng Phan Văn Giang thành viên đoàn đại biểu của Trung Quốc. Ảnh: Tuấn Huy

Hai Bộ trưởng và thành viên hai đoàn Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: Tuấn Huy

Tiếp đó, Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân đã thăm Đại đội Biên phòng Đông Hưng.

Đại đội Biên phòng Đông Hưng nằm tại thị trấn Đông Hưng, thành phố Đông Hưng - thành phố cấp địa khu Phòng Thành Cảng, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, cách cửa khẩu Đông Hưng khoảng 5km. Đơn vị được thành lập vào tháng 9/1969, chủ yếu phụ trách công tác quản lý và kiểm soát khoảng 30km đường biên giới.

Doanh trại của đại đội có diện tích khoảng 46.700m2, gồm 4 tòa nhà doanh trại, biên chế dưới quyền có 3 trung đội. Ngoài ra, ở đây còn xây dựng các cơ sở hạ tầng như thao trường huấn luyện chiến thuật và sân tập thể lực.

Tại đây, Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân đã cùng trồng cây lưu niệm, xem giao lưu thể thao. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trao quà của Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng Đại đội Biên phòng Đông Hưng.

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước trồng cây hữu nghị tại Đại đội Biên phòng Đông Hưng. Ảnh: Tuấn Huy

Đại tướng Phan Văn Giang trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đội Biên phòng Đông Hưng. Ảnh: Tuấn Huy

Đại tướng Phan Văn Giang trao quà của Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng Đại đội Biên phòng Đông Hưng. Ảnh: Tuấn Huy

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước chụp ảnh cùng cán bộ, chiến sĩ Đại đội Biên phòng Đông Hưng. Ảnh: Tuấn Huy

Hai bên giao lưu thể thao. Ảnh: Tuấn Huy

Trong khuôn khổ giao lưu, Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân đã dâng vòng hoa trước Đài tưởng niệm liệt sĩ cách mạng nhân dân Việt - Trung.

Các đại biểu đã thể hiện sự xúc động trước tấm bia đá khắc tên các liệt sĩ cách mạng nhân dân tại Đài tưởng niệm, bên cạnh là dòng chữ “Nhân dân Việt Nam đời đời nhớ ơn của các chiến sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng đất nước và tình hữu nghị giữa các dân tộc, nguyện ra sức học tập và phát huy truyền thống dũng cảm của các liệt sĩ: Vững bước tiến theo ngọn cờ quang vinh của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”.

Bia tưởng niệm nằm trong công viên Hữu nghị nhân dân Việt - Trung tại thành phố Đông Hưng. Công viên có diện tích hơn 10 mẫu (tương đương 6.700m2), được xây dựng nhằm tưởng niệm các liệt sĩ cách mạng của hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã anh dũng hy sinh trong cuộc đấu tranh chung chống chủ nghĩa thực dân.

Đây là một trong những cơ sở giáo dục lòng yêu nước đầu tiên của khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Ở mặt trước phía Đông và phía Tây của bia tưởng niệm khắc tên 9 liệt sĩ phía Việt Nam và 23 liệt sĩ phía Trung Quốc. Mặt sau của bia giới thiệu bối cảnh hai nước cùng chiến đấu, ca ngợi tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân dâng hoa trước Đài tưởng niệm liệt sĩ cách mạng nhân dân Việt - Trung. Ảnh: Tuấn Huy

Đoàn đã dành một phút mặc niệm các liệt sĩ cách mạng. Ảnh: Tuấn Huy

Hai Bộ trưởng tham quan đài tưởng niệm. Ảnh: Tuấn Huy