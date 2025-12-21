Á quân Sao Mai 2015 Trần Bích Ngọc ra MV cùng bạn thân Hoàng Hồng Ngọc

Trần Bích Ngọc và Hoàng Hồng Ngọc.

Sáng 21/12, ca sĩ Trần Bích Ngọc cùng ê-kíp tổ chức họp báo ra mắt dự án âm nhạc Ý Đảng – Lòng dân tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Hà Nội. Đây là dự án âm nhạc đầu tay của ca sĩ Trần Bích Ngọc, cũng là cột mốc 10 năm sau khi cô đạt danh hiệu Á Quân Sao Mai 2015 phong cách Thính phòng. Dự án âm nhạc mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc chào đón Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ý Đảng – Lòng dân gồm hai phiên bản: 1 MV song ca do 2 ca sĩ Trần Bích Ngọc và Hoàng Hồng Ngọc thể hiện và 1 bản audio đơn ca mang màu sắc giao hưởng do ca sĩ Trần Bích Ngọc trình bày.

Dự án âm nhạc cũng là cột mốc đánh dấu 10 năm nữ ca sĩ Trần Bích Ngọc đạt danh hiệu Á quân dòng nhạc Thính phòng tại Giải Sao Mai 2015, đồng thời cũng là sản phẩm âm nhạc đầu tiên được tổ chức họp báo công bố chính thức của cô sau một thập kỷ miệt mài học tập, công tác và trau dồi chuyên môn trong và ngoài nước.

Trong suốt 10 năm qua, ca sĩ, Thượng úy, Thạc sĩ, giảng viên Thanh nhạc Trần Bích Ngọc gần như dành trọn quỹ thời gian cho học tập nâng cao, giảng dạy, công tác chuyên môn trong môi trường nghệ thuật quân đội. Chính vì vậy, dự án âm nhạc “Ý Đảng – Lòng dân” lần này cô muốn gửi tới khán giả không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn đánh dấu sự trở lại chính thức đường đua nghệ thuật, sự sẵn sàng bước vào giai đoạn sáng tạo mới với bản lĩnh, chiều sâu nghề nghiệp và tư duy nghệ thuật chín muồi.

Sự kết hợp giữa ca sĩ Trần Bích Ngọc và ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc trong MV song ca cũng chính là dấu mốc kỷ niệm 15 năm của tình bạn, tình đồng chí, cùng đồng hành với nhau trong học tập và hoạt động nghệ thuật. Trong dự án này, Hoàng Hồng Ngọc đảm nhiệm vai trò chính là Giám đốc âm nhạc.

One Piece Music Symphony sắp sang Việt Nam

Tại chương trình, những khoảnh khắc bất hủ trong hơn 25 năm hành trình của One Piece sẽ được tái hiện sống động trên màn ảnh khổng lồ, đồng bộ với phần trình diễn trực tiếp của dàn nhạc gồm 50 nghệ sĩ. Sự kết hợp giữa âm nhạc hàn lâm và hình ảnh điện ảnh mang đến trải nghiệm nghệ thuật toàn diện, vừa hùng tráng, vừa giàu cảm xúc.

Không chỉ là một buổi hòa nhạc, One Piece Music Symphony được xem như một lễ hội ký ức, nơi khán giả không chỉ nghe nhạc mà còn sống lại những câu chuyện gắn liền với tuổi thơ và tinh thần phiêu lưu của nhiều thế hệ.

"One Piece" là series hoạt hình chuyển thể từ bộ manga cùng tên của tác giả Eiichiro Oda, hiện nắm giữ Kỷ lục Guinness thế giới cho bộ truyện tranh có lượng phát hành cao nhất mọi thời đại với hơn 500 triệu bản in trên toàn cầu.

Chương trình mang đậm dấu ấn của Kohei Tanaka - một trong những tên tuổi hàng đầu của âm nhạc anime Nhật Bản, đã gắn bó với One Piece từ những ngày đầu. Ông mang đến những bản phối hoàn toàn mới, tái sinh các giai điệu quen thuộc bằng chiều sâu cảm xúc và năng lượng của dàn nhạc giao hưởng.

Khán giả sẽ được thưởng thức nhiều tác phẩm tiêu biểu như Haha naru Umi (Biển mẹ) - khúc ca dịu dàng về tình mẫu tử, Sekai no ichiban oden da!! (Món oden ngon nhất thế giới!!) với giai điệu vui tươi, phóng khoáng hay Ore no saikouchiten - chủ đề Gear 5 của Luffy, tượng trưng cho tinh thần bất khuất của người thuyền trưởng Mũ Rơm.

Đặc biệt, chương trình giới thiệu ca khúc mở đầu hoàn toàn mới UUUUUS!, được Kohei Tanaka sáng tác riêng cho hòa nhạc One Piece thế hệ mới.

One Piece Music Symphony là chương trình hòa nhạc chính thức duy nhất được Toei Animation cấp phép và sản xuất trực tiếp, dưới sự hợp tác của Kohei Tanaka. Sau hơn 1 thập kỷ lưu diễn toàn cầu, chương trình đã chinh phục hàng trăm nghìn khán giả tại các sân khấu danh tiếng như Dolby Theatre (Los Angeles), Philharmonie de Paris (Pháp) hay Beijing Workers’ Stadium (Trung Quốc).

One Piece Music Symphony.

Việc chương trình chính thức đến Việt Nam được xem là cột mốc đặc biệt, mở ra cơ hội để khán giả trong nước tiếp cận một hình thức nghệ thuật giao thoa giữa văn hóa đại chúng và âm nhạc hàn lâm.

Ra đời hơn 10 năm trước, One Piece Music Symphony là sự kết hợp độc đáo giữa manga, anime và giao hưởng. Với hơn 50 nghệ sĩ biểu diễn trực tiếp, chương trình khẳng định vị thế tiên phong trong việc đưa văn hóa đại chúng đến gần hơn với nghệ thuật hàn lâm - nơi tuổi thơ, ký ức và nghệ thuật cùng hòa làm một.