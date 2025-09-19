Với chủ đề “Thưởng vị Hà Nội” và do Sở Du lịch Hà Nội chủ trì tổ chức, Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2025 là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch và chào mừng sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc. Đồng thời, tôn vinh ngành đồ uống, quảng bá văn hóa ẩm thực Hà Nội, tạo cầu nối giữa thương hiệu đồ uống, nhà hàng, du lịch, cập nhật xu hướng F&B mới và thúc đẩy du lịch bền vững.

Đây không chỉ là nơi thưởng thức mà còn là một hành trình trải nghiệm, kết nối và khám phá, nơi Hà Nội khẳng định vị thế của một điểm đến an toàn, thân thiện, sáng tạo và đầy sức hút.

Với 80 gian hàng đa sắc màu, lễ hội mở ra không gian phong phú để du khách thưởng vị: từ những thức uống truyền thống Hà Nội và ba miền như trà, chè, bia Hà Nội, bia thủ công mang dấu ấn Việt, cho đến các dòng đồ uống sáng tạo và chăm sóc sức khỏe, phản ánh xu hướng sống xanh, sống khỏe của thời đại.

Không gian đồ uống quốc tế mang đến sắc màu hội nhập, trong khi khu ẩm thực “Vị Hà Nội” cùng nghề truyền thống đưa du khách vào thế giới ẩm thực tinh tế và câu chuyện văn hóa được kể qua bàn tay tài hoa của nghệ nhân. Bên cạnh đó, khu check-in nghệ thuật với ánh sáng và tiểu cảnh độc đáo sẽ lưu lại những khoảnh khắc rực rỡ, đặc trưng mùa thu Hà Nội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2025 vào tối 18/9. Ảnh: Sở Du lịch Hà Nội

Trong suốt 5 ngày, Lễ hội sẽ diễn ra chuỗi hoạt động sôi động và hấp dẫn: từ lễ Khai mạc lúc 19h ngày 18/9/2025 đến những chương trình biểu diễn văn hóa - nghệ thuật, ca múa nhạc, trò chơi dân gian, game show, workshop trải nghiệm, trình diễn pha chế và ẩm thực ngay tại sân khấu và khu gian hàng.

Đặc biệt, Tọa đàm chuyên đề “Nâng tầm dịch vụ F&B trong trải nghiệm du lịch” sẽ là diễn đàn để các chuyên gia và doanh nghiệp cùng trao đổi xu hướng, chia sẻ giải pháp nhằm thu hút du khách thông qua dịch vụ ẩm thực và đồ uống.

Lễ hội còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp Du lịch xanh, khuyến khích sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, hạn chế rác thải nhựa, hướng tới phát triển bền vững. Không gian trang trí cũng sẽ được thiết kế công phu với cờ hoa, cổng chào và tiểu cảnh nghệ thuật mô phỏng dòng chảy hương vị, kết hợp cùng ánh sáng hiện đại, tạo nên bầu không khí sôi động trong những ngày thu lịch sử.

Với chủ đề “Thưởng vị Hà Nội”, mỗi thức uống tại lễ hội không chỉ là sản phẩm giải khát mà còn mang theo câu chuyện văn hóa, con người và tình yêu đối với mảnh đất ngàn năm văn hiến. Đây sẽ là nơi du khách cảm nhận hương vị, sắc màu và lưu giữ kỷ niệm khó quên về một Hà Nội - điểm đến ẩm thực và đồ uống hấp dẫn của khu vực và thế giới.

Thế Định