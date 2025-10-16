Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (KIDO Group; mã KDC) vừa công bố kế hoạch tìm đối tác chuyển nhượng toàn bộ 49% cổ phần tại KIDO Foods - doanh nghiệp sở hữu hai thương hiệu kem Celano và Merino. Tập đoàn kỳ vọng thu về khoảng 2.500 tỷ đồng từ thương vụ này.

Hiện nay, vốn điều lệ của KIDO Foods đạt 741,6 tỷ đồng, trong đó KIDO Group nắm giữ 36,3 triệu cổ phần, tương đương 49% vốn điều lệ.

Tháng 7/2022, KIDO Foods tiến hành cổ phần hóa và tăng vốn điều lệ từ 541,6 tỷ đồng lên 741,6 tỷ đồng như hiện tại. Sau đó, KIDO Group giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty con này từ 100% xuống còn 73,3%.

Nhãn hiệu kem Celano từng là tâm điểm tranh chấp giữa KIDO Group và công ty thuộc Nutifood. Ảnh: S.T

Đến năm 2023, KIDO Group tiếp tục giảm tỷ lệ sở hữu xuống 49% sau khi bán 23,4% cổ phần tại KIDO Foods cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood (Nutifood).

Sau khi mua gom thêm cổ phần từ một số cổ đông khác, tính đến tháng 9/2024, Nutifood đã trở thành cổ đông chi phối tại KIDO Foods với 51% cổ phần.

Cũng từ thời điểm đó, giữa KIDO Group và KIDO Foods phát sinh tranh chấp về quyền sở hữu nhãn hiệu kem Celano. Phía KIDO Group đã khởi kiện, và vụ án “tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ” được TAND TPHCM thụ lý.

Ngày 17/1 vừa qua, TAND TPHCM đã ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, cấm KIDO Foods sử dụng nhãn hiệu kem Celano. Đồng thời, tòa án cũng buộc Công ty Cổ phần Dat Viet Media không được quảng cáo, quảng bá hoặc giới thiệu nhãn hiệu kem Celano trong các chương trình “Anh Trai Say Hi”, “2 Ngày 1 Đêm” và trên các nền tảng mạng xã hội khác.

Theo nguồn tin của PV VietNamNet, sau khi tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nói trên, KIDO Group và KIDO Foods đã tiến hành đàm phán và tranh chấp đang được giải quyết theo hướng thương lượng.

Theo KIDO Group, căn cứ hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu ký ngày 30/6/2022, KIDO Foods đã chuyển giao toàn bộ quyền sở hữu các nhãn hiệu đang được bảo hộ cho tập đoàn, trong đó có nhãn hiệu kem Celano.

Ngoài ra, nhãn hiệu kem Merino ban đầu thuộc Công ty TNHH MTV KIDO (tiền thân của KIDO Foods) từ khi KIDO Group mua lại thương hiệu kem Wall’s vào năm 2003. Sau đó, nhãn hiệu Merino đã được KIDO Foods chuyển nhượng lại cho KIDO Group vào tháng 12/2023.