Ở vòng 1, Nguyễn Thùy Linh đã gây tiếng vang khi đánh bại cựu số 1 thế giới Ratchanok Intanon. Tiếp đến vòng 3, “hot girl” cầu lông Việt Nam lại đối đầu một cựu số 1 khác - Chen Yufei của Trung Quốc, người từng vô địch Olympic Tokyo 2020 và hiện xếp hạng 4 thế giới.

Set đầu tiên, Thùy Linh nhập cuộc tự tin, tạo thế rượt đuổi quyết liệt với Chen Yufei. Tuy nhiên, khi tỷ số đang cân bằng 6-6, tay vợt Trung Quốc bất ngờ bùng nổ với chuỗi 7 điểm liên tiếp, nhanh chóng vươn lên 13-6.

Thùy Linh dừng bước trước "núi cao" Chen Yufei

Dù Thùy Linh kiên cường bám đuổi, cô chỉ có thể gỡ thêm vài điểm trước khi chịu thua cách biệt 10-21 trong set 1.

Sang set 2, thế trận diễn ra kịch tính hơn khi Thùy Linh chơi sòng phẳng, kéo tỷ số tới 9-9. Nhưng đúng lúc này, Chen Yufei thể hiện bản lĩnh vượt trội, ghi liền 12 điểm và khép lại set đấu 21-9.

Sự chênh lệch đẳng cấp được thể hiện rõ qua chiến thắng 2-0 (21-10, 21-9) nghiêng về đại diện Trung Quốc, đưa cô vào tứ kết gặp hạt giống số 6 Pornpawee Chochuwong.

Dù dừng bước, Thùy Linh vẫn để lại dấu ấn lớn. Việc tiến tới vòng 3 giúp cô giành thêm 6.000 điểm thưởng và gần như chắc chắn trở lại tốp 20 thế giới trong bảng xếp hạng BWF tuần tới - một bước tiến quan trọng cho sự nghiệp.