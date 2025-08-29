Ở vòng 1, Nguyễn Thùy Linh đã gây tiếng vang khi đánh bại cựu số 1 thế giới Ratchanok Intanon. Tiếp đến vòng 3, “hot girl” cầu lông Việt Nam lại đối đầu một cựu số 1 khác - Chen Yufei của Trung Quốc, người từng vô địch Olympic Tokyo 2020 và hiện xếp hạng 4 thế giới.
Set đầu tiên, Thùy Linh nhập cuộc tự tin, tạo thế rượt đuổi quyết liệt với Chen Yufei. Tuy nhiên, khi tỷ số đang cân bằng 6-6, tay vợt Trung Quốc bất ngờ bùng nổ với chuỗi 7 điểm liên tiếp, nhanh chóng vươn lên 13-6.
Dù Thùy Linh kiên cường bám đuổi, cô chỉ có thể gỡ thêm vài điểm trước khi chịu thua cách biệt 10-21 trong set 1.
Sang set 2, thế trận diễn ra kịch tính hơn khi Thùy Linh chơi sòng phẳng, kéo tỷ số tới 9-9. Nhưng đúng lúc này, Chen Yufei thể hiện bản lĩnh vượt trội, ghi liền 12 điểm và khép lại set đấu 21-9.
Sự chênh lệch đẳng cấp được thể hiện rõ qua chiến thắng 2-0 (21-10, 21-9) nghiêng về đại diện Trung Quốc, đưa cô vào tứ kết gặp hạt giống số 6 Pornpawee Chochuwong.
Dù dừng bước, Thùy Linh vẫn để lại dấu ấn lớn. Việc tiến tới vòng 3 giúp cô giành thêm 6.000 điểm thưởng và gần như chắc chắn trở lại tốp 20 thế giới trong bảng xếp hạng BWF tuần tới - một bước tiến quan trọng cho sự nghiệp.