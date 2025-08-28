Tiếc nuối

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khép lại hành trình tại giải vô địch thế giới 2025 với trận thua 0-3 trước Kenya. Nhìn vào kết quả thắng đối thủ 4-0 ở trận giao hữu trước giải, nhiều người bất ngờ khi đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lại thua trắng như vậy.

Tuy nhiên, rõ ràng Kenya không phải tay mơ, khi có 7 lần tham dự giải thế giới (trong khi Việt Nam lần đầu tiên). Việc đội bóng này thua 4 set tại Việt Nam không nói lên điều gì bởi đó chỉ là trận đấu giao hữu với mục đích chính là thử nhiệm, thậm chí là tung hỏa mù.

Kenya thắng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 3-0

Từ trận giao hữu, đội bóng đến từ châu Phi đã nghiên cứu rất kỹ về tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Và khi bước vào màn đọ sức chính thức tại giải vô địch thế giới, họ có phương án tốt nhất để khóa chặt Trần Thị Thanh Thúy và Vi Thị Như Quỳnh - 2 mũi công lợi hại nhất của Việt Nam.

Bên cạnh đó, cách thay người, điều chỉnh nhịp độ trận đấu và khai thác sơ hở của đối thủ, giúp Kenya có trận thắng xứng đáng trước các cô gái Việt Nam.

Về phần mình, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có lý do để tiếc nuối khi cơ hội thắng 1 trận lịch sử ở sân chơi thế giới đã không thành hiện thực. Nếu thắng, cuộc phiêu lưu của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trọn vẹn và đẹp hơn rất nhiều.

Bài học quý cho các cô gái Việt Nam.

Nhưng ngay cả thua 3 trận, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi. Ngoài tinh thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo, Thanh Thúy và các đồng đội thi đấu rất tự tin trước các đối thủ mạnh, thắng 1 set trước đội hạng 3 thế giới là Ba Lan, chơi sòng phẳng trước đội hạng 11 thế giới - tuyển Đức.

“Thi đấu những giải như thế này giúp chúng tôi tiến bộ hơn. Ở ba trận đấu vừa rồi, chúng ta đều gặp đối thủ cao, chắn bóng tốt. Đó là cơ hội để mỗi VĐV học tập và tự tin hơn cho những lần đối đầu sau”, libero Khánh Đang chia sẻ.

Bích Tuyền trở lại "săn" HCV SEA Games?

Sau giải vô địch thế giới, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ bước vào giải đấu quan trọng nhất trong năm: SEA Games 33 tại Thái Lan. Đây là lần đầu tiên Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam giao chỉ tiêu cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt phải giành HCV.

Tại chặng 2 SEA V-League, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có trận thắng lịch sử trước Thái Lan (3-2), giành ngôi vô địch. Tuy nhiên, khi bước vào sân chơi thế giới, trong khi bóng chuyền nữ Việt Nam bị loại sau 3 trận, người Thái đã vào tới vòng 16 đội.

Bích Tuyền sẽ trở lại? Ảnh: Trung Kiên

Sau khi thất bại trước Việt Nam ở SEA V-League, tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đang làm tất cả để lấy lại hình ảnh tại giải thế giới được tổ chức trên sân nhà, và quyết tâm bảo vệ tấm HCV ở đấu trường SEA Games diễn ra vào cuối năm.

Mục tiêu giành HCV SEA Games của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang gặp thử thách lớn không chỉ bởi Thái Lan "bừng tỉnh" sau cú vấp ngã, mà mấu chốt là khả năng thi đấu của Bích Tuyền vẫn để ngỏ.

Sau khi rời đội tuyển không tham dự giải thế giới tại Thái Lan, không loại trừ khả năng Bích Tuyền cũng vắng mặt ở SEA Games. Bích Tuyền là người ghi 45 điểm giúp các cô gái Việt Nam có lần đầu tiên trong lịch sử thắng người Thái, và nếu cô không thi đấu ở SEA Games sẽ là một tổn thất lớn với đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.