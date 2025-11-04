Chiều 4/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Khánh Thành, Chủ tịch UBND xã Bích Hào (tỉnh Nghệ An), cho biết đến 17h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang phối hợp với người dân, huy động thuyền để tìm kiếm tung tích người đàn ông bị lật thuyền trên sông Lam.

Trước đó, khoảng 10h cùng ngày, ông T.V.H. (SN 1967) cùng vợ là N.T.L. (SN 1972, cùng trú xã Bích Hào) chèo thuyền đi đánh cá trên sông Lam (đoạn qua xã Bích Hào giáp với xã Vạn An). Quá trình đánh cá không may thuyền bị lật, khiến cả hai vợ chồng rơi xuống sông.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân vạn chài gần đó lập tức ra sông ứng cứu, đưa được bà L. lên bờ, còn ông H. vẫn mất tích.

Công tác tìm kiếm nạn nhân đang được triển khai trên sông Lam. Ảnh: CTV

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm ông H. trên sông Lam. Tuy nhiên, sau nhiều giờ tìm kiếm, tung tích nạn nhân vẫn chưa được xác định.

Theo lãnh đạo xã, do mực nước sông Lam những ngày gần đây dâng cao nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

"Hơn 100 người với hàng chục thuyền đã tham gia hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân nhưng vẫn chưa có kết quả. Hoàn cảnh gia đình ông H. khó khăn. Thời tiết xấu, mưa lớn nhưng cả hai vợ chồng vẫn ra sông đánh cá và không may gặp nạn", ông Thành thông tin.

Hà Tĩnh: Đất đá sạt lở vùi trúng xe tải, 2 người bị thương nặng

Tối 4/11, lãnh đạo Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, sự cố sạt lở trên đường ven biển vừa xảy ra khiến 2 người bị thương.

Cụ thể, khoảng 16h40 cùng ngày, trong quá trình lực lượng chức năng xử lý sự cố sạt lở đất đá tại Km 84+700 tuyến đường tỉnh 547 (ĐT.547 - còn gọi là đường ven biển Hà Tĩnh), thuộc địa phận xã Kỳ Xuân, đất đá tiếp tục tràn xuống vị trí công nhân đang làm việc.

Sạt lở vùi trúng ô tô tải và máy đào khiến 2 người bị thương. Ảnh: CTV

Sự việc khiến 2 người (1 lái máy đào và 1 tài xế xe tải) bị thương nặng ở tay, chân. Ngay sau đó, 2 người bị thương được hỗ trợ đưa tới cơ sở y tế để cấp cứu.

Theo lãnh đạo Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, hiện đơn vị đã cấm người và phương tiện lưu thông qua đoạn tuyến xảy ra sạt lở. Ngoài ra, đơn vị này cũng đã phân luồng từ xa để đảm bảo an toàn giao thông.

Điểm sạt lở Km 84+700 tuyến đường ven biển đoạn qua xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: CTV

Việc xử lý sạt lở tại Km 84+700 tuyến đường ven biển Hà Tĩnh cũng tạm thời dừng lại, chờ thời tiết ổn định mới có thể triển khai tiếp.

