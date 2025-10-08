Chỉ trong thời gian ngắn, Việt Nam liên tiếp hứng chịu hai cơn bão số 10 (Bualoi) và số 11 (Matmo), gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng: hơn 80 người chết và mất tích, gần 200.000 ngôi nhà hư hại, cùng hơn 87.000 ha lúa và hoa màu chìm trong nước.
Chiều 8/10, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết, chỉ trong tháng 9 và đầu tháng 10, Việt Nam đã liên tiếp hứng chịu 5 cơn bão, trong đó bão số 9 (Ragansa), số 10 (Bualoi) và số 11 (Matmo) gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung.
Theo thống kê sơ bộ đến ngày 8/10, hai cơn bão số 10 và số 11 đã khiến hơn 80 người chết và mất tích; 195.600 ngôi nhà bị sập, đổ, tốc mái hoặc hư hỏng nặng; 87.000 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại.
Nhiều tuyến giao thông, trường học, cơ sở y tế và công trình công cộng bị tàn phá, với tổng thiệt hại ước tính lên tới hàng chục nghìn tỉ đồng.
“Hậu quả bão lũ để lại là rất lớn, đời sống người dân ở các vùng bị ảnh hưởng đang gặp vô vàn khó khăn. Nhiều hộ gia đình cần được hỗ trợ kịp thời để sớm ổn định cuộc sống,” Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết.
Chiều 8/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phát động phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 gây ra.
Ông Thắng giao các đơn vị chuyên môn chủ động phối hợp, nâng cao chất lượng dự báo và cung cấp kịp thời thông tin về diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão, lũ cho cơ quan chức năng và người dân; tăng cường kiểm tra các công trình thủy lợi, đê kè, hồ chứa có nguy cơ mất an toàn; tham mưu “từ sớm, từ xa” các phương án ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Các đơn vị sản xuất được yêu cầu phối hợp, hướng dẫn địa phương khắc phục hậu quả bão lũ, xây dựng kế hoạch phục hồi sản xuất và sinh kế bền vững, phù hợp với điều kiện từng vùng, gắn với ứng phó biến đổi khí hậu.
Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã ban hành các quyết định tiếp nhận viện trợ khẩn cấp từ Tổ chức Samaritan’s Purse dành cho 3 tỉnh bị thiệt hại bởi bão gồm: Hà Tĩnh, Tuyên Quang và Lạng Sơn. Các khoản viện trợ được thực hiện nhằm giúp người dân khắc phục hậu quả nặng nề do bão số 10 và mưa lũ gây ra đầu tháng 10/2025.
Theo quyết định, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp nhận gói hàng viện trợ gồm đồ dùng gia đình, vật dụng nhà bếp, sản phẩm vệ sinh cá nhân và thực phẩm thiết yếu cho 1.500 hộ dân.
Tỉnh Tuyên Quang được phân bổ số lượng tương tự cho 800 hộ.
Riêng tỉnh Lạng Sơn được hỗ trợ 4.000 thùng mì tôm, 4.000 thùng nước Lavie và 4.000 hộp xúc xích để cứu trợ khẩn cấp người dân tại 2 xã Hữu Lũng và Thất Khê.
UBND các tỉnh nêu trên sẽ tiếp nhận, vận chuyển và phân phối hàng cứu trợ đến đúng đối tượng, bảo đảm công khai, minh bạch, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 30/12.
Từ nay đến cuối năm, Biển Đông có thể xuất hiện thêm 4–5 cơn bão, trong đó 2–3 cơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Mưa lớn và lũ cuối vụ ở Trung Bộ sẽ tiếp tục kéo dài, trong khi miền Bắc có thể sớm đối mặt với rét đậm, rét hại.