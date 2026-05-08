Đắk Lắk:

Ứng dụng công nghệ số trong công tác truyền thông

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Thông tin, tuyên truyền về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn đến năm 2035” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được UBND tỉnh ban hành hồi trung tuần tháng 4/2026.

UBND tỉnh Đắk Lắk xác định rõ mục tiêu “nâng cao nhận thức, hiểu biết và sự đồng thuận của xã hội về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử, đặc biệt là điện hạt nhân; góp phần thực hiện thành công các chương trình, dự án trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, bảo đảm an toàn, an ninh và phát triển bền vững”.

Với định hướng giảm nghèo thông tin thông qua việc cung cấp thông tin chính thống, khoa học, dễ hiểu cho người dân, doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ, UBND tỉnh yêu cầu nội dung tuyên truyền phải chính xác, dễ tiếp cận, hình thức đa dạng và tăng cường ứng dụng công nghệ số, nền tảng số trong công tác truyền thông.

Giai đoạn đến năm 2030, Đắk Lắk phấn đấu ít nhất 60% cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức được tiếp cận thông tin về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử; ít nhất 50% người dân sống tại khu vực có ứng dụng năng lượng nguyên tử được phổ biến kiến thức về vai trò, lợi ích của năng lượng nguyên tử cũng như kỹ năng ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

Đến năm 2035, mục tiêu tiếp tục được nâng lên với ít nhất 80% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được tiếp cận thông tin; ít nhất 70% người dân được phổ biến kiến thức; ít nhất 90% học sinh, sinh viên được tăng cường phổ biến kiến thức ngoại khóa về năng lượng nguyên tử.

Tỉnh Đắk Lắk sẽ ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, khai thác và cung cấp thông tin; xây dựng hệ thống hỏi - đáp, cung cấp thông tin trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp; bảo đảm tính chính xác, kịp thời, hấp dẫn.

Đặc biệt, tỉnh còn đặt mục tiêu mỗi năm tăng trung bình 10% số lượng tin, bài, chương trình truyền thông về năng lượng nguyên tử trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm từng bước thu hẹp khoảng cách thông tin giữa khu vực đô thị và vùng sâu, vùng xa.

Để đạt được các chỉ tiêu, Đắk Lắk xác định triển khai linh hoạt nhiều phương thức truyền thông khác nhau. Ngoài các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, triển lãm hay đối thoại chuyên đề, tỉnh còn chú trọng tuyên truyền trên báo chí, phát thanh, truyền hình, xuất bản phẩm...

Việc ứng dụng công nghệ số được xem là giải pháp then chốt để giảm nghèo thông tin trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Với chủ trương “đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng hiện đại, đa dạng, tận dụng hiệu quả các nền tảng số, công nghệ số", bên cạnh việc tuyên truyền trên các ứng dụng nền tảng số, mạng xã hội, trang (cổng) thông tin điện tử, tỉnh Đắk Lắk sẽ xây dựng, chuẩn hóa và cập nhật cơ sở dữ liệu về năng lượng nguyên tử phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền; xây dựng kho dữ liệu dùng chung, bảo đảm kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, đơn vị.

Nâng cao nhận thức cộng đồng, phục vụ phát triển bền vững

Một trong những nội dung trọng tâm của kế hoạch là tuyên truyền sâu rộng về vai trò của năng lượng nguyên tử trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường.

Theo đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh phổ biến các mô hình ứng dụng hiệu quả của bức xạ và đồng vị phóng xạ trong sản xuất và đời sống; giới thiệu những tiến bộ khoa học công nghệ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống người dân.

Trong lĩnh vực y tế, công tác tuyên truyền tập trung vào ứng dụng kỹ thuật bức xạ trong chẩn đoán, điều trị bệnh và bảo đảm an toàn bức xạ trong hoạt động khám chữa bệnh. Trong nông nghiệp và môi trường, các hoạt động phổ biến kiến thức sẽ hướng đến việc hướng dẫn ứng dụng kỹ thuật bức xạ, đồng vị phóng xạ trong sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường.

Đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ, UBND tỉnh yêu cầu lồng ghép kiến thức ngoại khóa về năng lượng nguyên tử cho học sinh, sinh viên; tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo.

Để bảo đảm tính bền vững của hoạt động truyền thông, Đắk Lắk cũng đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới cán bộ làm công tác thông tin tuyên truyền chuyên sâu trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, đồng thời phát triển mạng lưới phóng viên báo chí chuyên trách.

Song song với việc phổ biến lợi ích của năng lượng nguyên tử, tỉnh cũng chú trọng tuyên truyền về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân. Người dân sẽ được cung cấp kiến thức cơ bản về ứng phó sự cố bức xạ, chu trình nhiên liệu hạt nhân, quản lý chất thải phóng xạ cũng như trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn bức xạ.

Cũng theo kế hoạch, tỉnh sẽ tổ chức các cuộc điều tra khảo sát định kỳ hàng năm và đột xuất bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến để đánh giá mức độ nhận thức của người dân về năng lượng nguyên tử. Đây là cơ sở để điều chỉnh nội dung, phương thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, tránh tình trạng truyền thông dàn trải, kém hiệu quả.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì triển khai kế hoạch, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng chương trình, tài liệu và sản phẩm truyền thông. Trong khi đó, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương sẽ phối hợp tuyên truyền theo từng lĩnh vực chuyên môn.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp truyền thông, mở rộng khả năng tiếp cận thông tin cho người dân đang giúp Đắk Lắk từng bước giảm nghèo thông tin trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Qua đó, nâng cao nhận thức cộng đồng, tạo sự đồng thuận xã hội và thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.