Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tại cuộc họp về hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia.

Thông báo nêu rõ, thống nhất cần tích hợp 3 chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG): Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững, Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thành một chương trình MTQG chung.

Chương trình MTQG sau khi hợp nhất được kéo dài đến năm 2035. Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Lý do cần tích hợp là do: Có sự chồng chéo về nội dung ở cả 3 chương trình; cấp có thẩm quyền có chủ trương bổ sung thêm một số chương trình MTQG khác về y tế, văn hóa, giáo dục (nên cần rà soát để tránh chồng lấn); địa giới hành chính, địa vị pháp lý các cấp chính quyền có thay đổi so với trước, cần rà soát đảm bảo phù hợp với sự phân cấp, phân quyền theo mô hình chính quyền địa phương mới; quá trình thực hiện các chương trình cho thấy cần tiếp tục thực hiện các giai đoạn tiếp theo để đạt được các mục tiêu (chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sẽ được kéo dài hơn sau khi tích hợp 3 chương trình).

Theo báo cáo của các bộ, việc tích hợp 3 chương trình MTQG nêu trên thành 1 chương trình MTQG có cả mặt thuận lợi và khó khăn, nhưng thuận lợi nhiều hơn, đã được Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội cho chủ trương và nhận được sự ủng hộ của các bộ, cơ quan liên quan, các bộ cũng đã nhận diện, xác định các khó khăn để có các giải pháp khắc phục.

Việc tích hợp thực hiện theo nguyên tắc: Giữ nguyên mục tiêu, nhiệm vụ, địa bàn, rà soát kỹ đối tượng, nội dung chính sách để tránh trùng lặp; chương trình sau khi hợp nhất gồm các hợp phần, nhưng phải bảo đảm nguyên tắc rõ chính sách, rõ địa bàn, rõ đối tượng thụ hưởng, không trùng lắp, chồng chéo, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phân cấp, phân quyền triệt để đi đôi với phân bổ nguồn lực cho chính quyền địa phương theo tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm"; trung ương quản lý tổng thể, ban hành cơ chế, chính sách, thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện,… Chương trình MTQG sau khi hợp nhất được kéo dài đến năm 2035.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng dự thảo báo cáo của Chính phủ đề xuất chủ trương đầu tư chương trình MTQG khi hợp nhất 3 chương trình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Chính phủ, Quốc hội hoàn thiện hồ sơ thủ tục, trình cấp có thẩm quyền thông qua để kịp báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa 15.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp, chủ động cung cấp đầy đủ thông tin về chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp báo cáo; chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện dự thảo báo cáo của Chính phủ đề xuất chủ trương đầu tư chương trình MTQG khi hợp nhất 3 chương trình.

Bộ Tài chính được giao khẩn trương hoàn thành việc thẩm định chương trình MTQG theo quy định.