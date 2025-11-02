Từ biểu tượng nhan sắc đến "nữ cường"

Đầu thập niên 1990, Trương Ngọc Ánh nổi lên gần như đồng thời 2 lĩnh vực phim ảnh và thời trang. Vẻ đẹp ở độ tuổi xuân căng tràn của chị khi ấy được báo giới mô tả như một biểu tượng.

So nhan sắc, Trương Ngọc Ánh không nổi bật hơn vẻ đài các của Giáng My, Hiền Mai; kiểu thuần Á Đông như Diễm Hương, Thu Hà hay gợi cảm như Y Phụng.

Thay vào đó, đường nét trên gương mặt Trương Ngọc Ánh lại quá sắc sảo, hơi lai Tây, không phải gu thẩm mỹ của số đông đương thời nhưng lại là làn gió mới trong giới mỹ nhân Việt.

Tuổi trung niên, sắc vóc không còn là ưu thế nổi trội của Trương Ngọc Ánh. Chị giữ phong độ ngoại hình khá tốt dù đôi lúc không tránh khỏi bị bàn tán về nếp nhăn, cân nặng.

Nhan sắc Trương Ngọc Ánh thời trẻ. Ảnh: Tư liệu

Đổi lại, Trương Ngọc Ánh là một trong những "nữ cường" của showbiz Việt, thường được nhắc cùng Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Ngô Thanh Vân...

Điểm chung của họ là những người phụ nữ đẹp, sự nghiệp thành đạt, có uy tín, bản lĩnh và sức ảnh hưởng trong nghề cùng tính cách mạnh mẽ, độc lập.

Qua thời kỳ đỉnh cao, Trương Ngọc Ánh vẫn là cái tên được trọng vọng, săn đón.

Ngoài diễn viên, chị còn là nhà sản xuất phim, kinh doanh nhiều lĩnh vực, từ truyền thông, ẩm thực tới cuộc thi sắc đẹp và có mạng lưới quan hệ rộng rãi.

Quan trọng không kém, Trương Ngọc Ánh khá ít scandal trong sự nghiệp trải dài hơn 30 năm, gần như chưa từng vướng bê bối nào nghiêm trọng. Với thương hiệu cá nhân uy tín, chị là gương mặt quen thuộc trong các hội đồng giám khảo liên hoan phim, giải thưởng, cuộc thi nhan sắc; từng góp mặt tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

Những điều này tạo nên sức hút và sự quyền lực của mỹ nhân Áo lụa Hà Đông trong showbiz nhiều năm nay.

Trương Ngọc Ánh trong MV "Chuyện tình người trinh nữ tên Thi". Ảnh: Chụp màn hình

Đi lên bằng thực lực nhưng...

Với xuất thân bình thường, Trương Ngọc Ánh hoàn toàn vươn lên, chạm đến đỉnh cao nghề nghiệp bằng thực lực.

Giai đoạn vàng son trong sự nghiệp diễn xuất của Trương Ngọc Ánh kéo dài đến 14 năm (1992 - 2006), tính từ nàng thơ Diễm trong Em còn nhớ hay em đã quên đến cô Dần trong Áo lụa Hà Đông - khá hiếm thấy trong showbiz.

Dù lực diễn đã được khẳng định qua các phim: Giã từ dĩ vãng, Đồng tiền xương máu, Ngọn nến hoàng cung... nhưng phải đến Áo lụa Hà Đông, Trương Ngọc Ánh mới thực sự có tác phẩm để đời, trở thành tên tuổi gạo cội trong nghề.

Đến nay, phân đoạn cô Dần mất con vẫn là cảnh phim kinh điển, trở thành chủ đề thảo luận trong các tọa đàm về điện ảnh và đề tài nghiên cứu của nhiều thế hệ sinh viên.

Trương Ngọc Ánh - nhà sản xuất quyền lực, "bà trùm thời trang" một thời. Ảnh: FBNV

Năm 2014, Trương Ngọc Ánh chính thức bắt đầu sự nghiệp thứ 2 là nhà sản xuất phim. Các phim Hương Ga, Truy sát, Sắc đẹp ngàn cân hay Abduction (Đêm hoàng đạo) phần nào chứng minh được vị trí của chị trên thị trường điện ảnh.

Dù vậy, khi trở thành nhà sản xuất, Trương Ngọc Ánh có phần giảm uy tín do nói nhiều, làm ít.

Không ít lần, người đẹp tổ chức họp báo rầm rộ, công bố thông tin về dự án mới khi tất cả chỉ dừng lại ở ý tưởng. Tiêu biểu là các dự án Sơn Tinh - Thủy Tinh, Trưng Vương (She Kings).

Thậm chí, việc công bố phim Sơn Tinh - Thủy Tinh của người đẹp còn bị cho là vượt quyền đạo diễn Victor Vũ, khiến dự án này đến nay chỉ còn là chuyện dĩ vãng.

Đáng tiếc

Trương Ngọc Ánh nắm bắt các cơ hội không sai nhưng việc đánh giá chưa cặn kẽ, toàn diện vấn đề cộng thêm những sự biến khách quan xảy ra khiến chị ôm đồm, tạo thêm nhiều gánh nặng cho bản thân.

Trương Ngọc Ánh yêu nhiều nhưng thường không ổn. Ảnh: FBNV

Đến nay, khó có thể cho rằng Trương Ngọc Ánh thành công với cương vị chủ tịch đơn vị nắm bản quyền và tổ chức các cuộc thi Hoa hậu Trái Đất, Hoa hậu Trái Đất Việt Nam và Hoa hậu các dân tộc Việt Nam.

Việc lấn sân sang lĩnh vực mới vừa khiến chị sao nhãng nghề chính, vừa kéo theo hệ lụy nợ nần, kiện tụng suốt thời gian dài.

Trương Ngọc Ánh xinh đẹp và thành đạt nhưng đường tình cảm, hôn nhân lận đận. Chị ly hôn với diễn viên Trần Bảo Sơn và trải qua nhiều cuộc tình đổ vỡ trong ồn ào có, lặng lẽ cũng có.

Thông tin Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây nhiều đáng tiếc. Nhiều người đặt câu hỏi vì sao một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn lại rơi vào cảnh này.

Nhiều người tiếc cho Trương Ngọc Ánh tài sắc vẹn toàn. Ảnh: FBNV

Nhưng ở góc độ nào đó, có thể sự thành đạt vừa là tấm huy chương, vừa là sợi dây trói chặt Trương Ngọc Ánh, buộc chị duy trì sự nghiệp, hình ảnh và không ngừng vươn lên.

Có thể Trương Ngọc Ánh tỏ ra mạnh mẽ hoặc bị buộc phải mạnh mẽ nhưng tựu trung, chị luôn cho thấy mình ổn với tất cả người xung quanh, kể cả mẹ và con gái, ngay cả khi bản thân không thực sự ổn.

Lúc khủng hoảng nhất, chị vẫn xử sự một cách điềm tĩnh và hòa nhã đến lạ thường như thể bản năng hoặc vô thức.

Trương Ngọc Ánh sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nhưng điều đó không làm thay đổi tài hoa, những đóng góp của chị cho nền điện ảnh.

Bản án của pháp luật có thể là bài học lớn cho chị nhưng chưa phải dấu chấm hết cho tất cả. Nếu ví đời thăng trầm của Trương Ngọc Ánh như một cuốn phim, hẳn chị đang đến hồi cao trào và đoạn kết vẫn còn ở rất xa.

Trương Ngọc Ánh chia sẻ tại một tọa đàm

Lê Thị Mỹ Niệm