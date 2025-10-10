Thông tin được PGS.TS Lê Trung Thọ, Giám đốc Trung tâm Giải phẫu bệnh - Sinh học phân tử, Bệnh viện Phổi Trung ương, chia sẻ bên lề Hội thảo đảm bảo chất lượng trong xét nghiệm y học do Trường Đại học Y Hà Nội và Viện Công nghệ Phacogen tổ chức ngày 10/10. Đây là dịp để các chuyên gia, bác sĩ cập nhật quy định, tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Y tế, Luật Khám chữa bệnh, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực xét nghiệm y học hiện đại.

Theo PGS Thọ, các đơn vị đạt chứng chỉ chất lượng ISO về giải phẫu bệnh gồm những bệnh viện lớn như Bệnh viện Phổi Trung ương, Hùng Vương, Trung ương Quân đội 108 hay Bệnh viện Nhi Trung ương... và một số cơ sở tư nhân.

PGS.TS Lê Trung Thọ. Ảnh: T.Dương

Nhấn mạnh vai trò then chốt của giải phẫu bệnh trong chẩn đoán và điều trị, nhất là với ung thư, bác sĩ Thọ cho rằng nếu không có chẩn đoán từ giải phẫu bệnh, bác sĩ không thể bắt đầu điều trị chính xác.

Tuy nhiên, khác với nhiều xét nghiệm khác, giải phẫu bệnh có quy trình phức tạp, nhiều công đoạn nên mất thời gian. Tại Bệnh viện Phổi Trung ương - nơi mỗi ngày thực hiện khoảng 120 xét nghiệm mô bệnh học (70% là ca ung thư) - nhờ cải tiến công nghệ, thời gian trả kết quả đã được rút ngắn đáng kể.

Cụ thể, kết quả sinh thiết hiện có thể trả trong vòng 24 giờ, bệnh phẩm phẫu thuật và xét nghiệm đột biến gene trả trong 72 giờ. Những xét nghiệm phức tạp hơn được trả trong vòng một tuần - ngang bằng hoặc nhanh hơn nhiều nước trong khu vực.

Rút ngắn thời gian giúp bệnh nhân không phải chờ đợi, tránh bỏ lỡ “thời gian vàng” trong điều trị và tiết kiệm chi phí. Việc chậm trễ trong trả kết quả ở một số cơ sở y tế thường do thiếu thiết bị, nhân lực hoặc thiếu sự quan tâm từ lãnh đạo cơ sở y tế.

Các chuyên gia nhấn mạnh, xét nghiệm y học phải đảm bảo minh bạch, đạt chuẩn quốc tế, ứng dụng công nghệ tiên tiến và tuân thủ chặt chẽ quy định pháp lý. Chất lượng và pháp lý là hai trụ cột trong hoạt động xét nghiệm, nhằm đưa ra kết quả chính xác và có giá trị lâm sàng.

Trong trường hợp cơ sở chưa đủ điều kiện làm xét nghiệm, việc hợp tác với các nhà cung cấp uy tín, đảm bảo năng lực về các tiêu chí như: Cơ sở vật chất phòng thí nghiệm, máy móc, sinh phẩm, quy trình và nhân sự đạt chuẩn là điều cần thiết. Việc đảm bảo chất lượng không chỉ nằm ở kết quả cuối cùng, mà là chuỗi kiểm soát liên tục từ lấy mẫu, vận chuyển, bảo quản đến phân tích và trả kết quả.

Tất cả thiết bị, hóa chất xét nghiệm đều phải đạt chuẩn IVD, phòng xét nghiệm cần thực hiện nội kiểm liên tục và tham gia ngoại kiểm định kỳ. Chỉ khi mọi mắt xích được kiểm soát chặt chẽ, xét nghiệm mới thực sự là công cụ hỗ trợ tin cậy cho bác sĩ và người bệnh.