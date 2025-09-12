Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin trong suốt 3 năm tổ chức "Match Day", lần đầu tiên Bộ môn Giải phẫu - Trường Đại học Y Hà Nội có một bác sĩ nội trú lựa chọn ngành.

Trao đổi với báo VietNamNet, PGS.TS Ngô Xuân Khoa - Trưởng Bộ môn Giải phẫu, Trường Đại học Y Hà Nội chia sẻ, thông tin lan truyền trên mạng hiện nay chưa chuẩn xác khiến nhiều người nhầm lẫn.

“Lúc thầy cô xướng tên, bác sĩ nội trú Nguyễn Đình Tiến Trung lựa chọn chuyên ngành Giải phẫu người, là bác sĩ đầu tiên của năm nay lựa chọn chuyên ngành này. Nhưng sau đó lại có thông tin trên mạng xã hội: '3 năm nay mới có một người chọn ngành, thầy Khoa chờ suốt thời gian dài'. Có người còn nói vui hai thầy trò tôi… "cân cả nhà xác". Tuy nhiên, ngành y có 3 chuyên ngành rất dễ bị nhầm lẫn với nhau, thứ nhất là Giải phẫu, thứ 2: Giải phẫu bệnh, thứ 3: Pháp y”, PGS Khoa kể lại.

Bác sĩ Nguyễn Đình Tiến Trung chọn chuyên ngành giải phẫu. Ảnh chụp màn hình.

Theo PGS Khoa, năm nay Bộ môn Giải phẫu có 2 chỉ tiêu, một cho Đại học Y Hà Nội và 1 chỉ tiêu cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa và đã chọn được cả 2, năm 2024, bộ môn chọn 1 bác sĩ nội trú, năm 2023 chọn được 5 người, năm 2022 có 1 người. Hiện có tổng số 9 bác sĩ nội trú được đào tạo chuyên sâu.

"Giải phẫu là chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy về cấu trúc bình thường của cơ thể người. Giải phẫu nhằm 3 mục tiêu: Khám chữa bệnh chuyên sâu, nghiên cứu khoa học và giảng dạy chứ không liên quan đến nhà xác hay phải canh nhà xác 3 năm nay mới có được 1 học viên. Nhiều người đồng nghiệp cũng gọi điện khi thấy tự nhiên tôi nổi tiếng khắp cõi mạng”, PGS Khoa nói.

Theo PGS Khoa, như lời chia sẻ của thầy Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, học nội trú bất kỳ chuyên ngành nào cũng đều gian khổ như nhau. Con đường trở thành bác sĩ giỏi, chuyên gia giỏi, nổi tiếng như các thế hệ đi trước không hề dễ dàng. Tất cả đều trải qua vất vả, lăn lộn trong môi trường bệnh viện, phải cống hiến, nỗ lực và kiên trì.

PGS.TS Ngô Xuân Khoa, Trưởng Bộ môn Giải phẫu tại Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: HMU.

Điều quan trọng không nằm ở thứ tự chọn ngành, mà ở cách mỗi người tự xây dựng giá trị cho chuyên ngành mình theo đuổi. "Match Day" là ngày hội chọn ngành của bác sĩ nội trú, xen lẫn hồi hộp, có người vui, có người hơi buồn một chút vì không chọn được ngành mình mong muốn nhưng đều mang lại kỷ niệm rất đẹp.

PGS Khoa là bác sĩ nội trú khóa 17, khi đó chỉ tiêu có 20 người và vô cùng khốc liệt. Mỗi chuyên ngành khi đó chỉ có 1-2 người và thí sinh không được chọn, nhà trường sẽ phân công. Tuy nhiên, quá trình học ai cũng nỗ lực không ngừng, yêu ngành của mình và đều là chuyên gia đầu ngành. Năm nay chỉ tiêu lên hơn 400 bác sĩ nội trú cho thấy nhu cầu của xã hội nhiều hơn.

Theo PGS Khoa, giải phẫu không phải là ngành quá "hot" nhưng ông vẫn rất yêu chuyên ngành mình theo đuổi và trở thành trưởng bộ môn giải phẫu.

PGS Khoa tâm sự thêm, thầy cô luôn trân trọng học trò, có mặt ở hội trường để đón các tân bác sĩ nội trú - những “tinh hoa” của ngành y. Kể cả chuyên ngành được chọn nhiều hay ít, các thầy cô vẫn ngồi chờ sẵn tặng những bó hoa tươi thắm, thể hiện tình cảm, mong muốn các thí sinh học tốt để sau này cống hiến cho chuyên ngành của mình, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Ngày 9/9, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Matching Day 2025, chương trình trở thành một sự kiện thu hút trong lĩnh vực giáo dục y tế. Tại đây, các bác sĩ đã đỗ nội trú được lựa chọn chuyên ngành mong muốn.

