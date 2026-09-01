Tốt nhất cũng là… lo nhất

Việc chỉ để thủng lưới 3 lần trong 8 trận ở ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam không chỉ là đội bóng có hàng phòng ngự tốt nhất giải đấu mà còn tự phá kỷ lục của chính mình so với trước đó (tại ASEAN Cup 2024 nhận 6 bàn thua).

Nhìn qua chức vô địch vừa giành được có sự đóng góp rất lớn từ sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Tuy nhiên, nếu đi sâu vào từng trận đấu, thành tích đáng tự hào ấy lại mang về nỗi lo lớn đối với HLV Kim Sang Sik.

Hàng thủ tuyển Việt Nam dù thủng lưới ít nhất giải đấu, nhưng lại là mối lo nhất của HLV Kim Sang Sik

Có thể thấy từ vòng bảng cho tới trước các trận chung kết, dù để lọt lưới duy nhất 1 lần (trận thắng Campuchia 3-1) nhưng hàng phòng ngự tuyển Việt Nam vẫn bị đánh giá khá mong manh.

Và nếu không phải các đối thủ bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, hoặc được xà ngang, cột dọc cứu thua hay Patrik Lê Giang chơi quá xuất thần, thành tích sạch lưới trong 6 trận đấu của tuyển Việt Nam rất khó xảy ra.

Chính HLV Kim Sang Sik ở cuộc phỏng vấn sau chức vô địch ASEAN Cup đã thừa nhận “hàng phòng thủ phải chuẩn bị thêm. Giải đấu sắp tới các đội rất mạnh nên để sẵn sàng đối phó, hàng thủ phải nâng tầm và cố gắng hơn”. Ông thầy người Hàn quốc chắc chắn không phải nói suông, một khi tuyển Việt Nam muốn tiến xa ở Asian Cup 2027.

Những âu lo khác

Cũng trong cuộc phỏng vấn hậu ASEAN Cup, HLV Kim Sang Sik đã thẳng thắn thừa nhận đội nhà luôn chơi không tốt trong hiệp 1 khiến các trận đấu khó khăn hơn.

Lời thừa nhận này hoàn toàn chuẩn xác, nhưng lại chưa đủ. Thực tế tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik đã chơi không hay ở hiệp đầu tiên từ… ASEAN Cup 2024 chứ chẳng phải tới bây giờ.

Ngoài ra khả năng nhập cuộc khá chậm cũng là điều chiến lược gia người Hàn Quốc cần chỉnh sửa

Rất hiếm khi tuyển Việt Nam nhập cuộc trơn tru ngay những phút đầu tiên và gần như chỉ ổn sau giờ nghỉ hoặc dựa trên những điều chỉnh của HLV Kim Sang Sik.

Tuyển Việt Nam thường xuyên trải qua hiệp thi đấu đầu tiên bế tắc, chơi chệch choạc trước khi tăng tốc ở hiệp 2 không hoàn toàn là sự chủ động chiến thuật, mà còn phản ánh sự thiếu hụt về năng lực áp đặt lối chơi ngay từ đầu.

Đây là vấn đề buộc thuyền trưởng người Hàn Quốc phải lưu tâm vì một điều khá đơn giản: đối thủ ở chặng đường tới đây không phải những đội bóng trong khu vực hoặc bị đánh giá thấp hơn.

Nói cách khác, các đối thủ ở Asian Cup 2027 như Hàn Quốc, UAE hay Yemen chắc chắn không chờ HLV Kim Sang Sik đưa ra những điều chỉnh sau giờ nghỉ, cũng như chẳng yếu để tuyển Việt Nam đánh bại trong hiệp 2, nên bắt buộc phải khác nếu muốn mơ xa ở giải châu lục.

Tất nhiên, chẳng đội bóng nào hoàn hảo, nhưng khi những điểm yếu trở thành cố hữu và nghiêm trọng hơn kéo dài rõ ràng là vấn đề lớn buộc ông Kim Sang Sik phải giải sớm.

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