Mới đây, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình triển khai thực hiện Đề án 06, công tác cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số (CĐS) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 6 tháng đầu năm 2023. Cụ thể, đối với công tác CCHC, kết quả công bố Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2022 đạt 82,58 điểm, xếp hạng 53/63 tỉnh, thành phố; tăng 09 bậc so với năm 2021; Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công của tỉnh năm 2022, đạt 40,97 điểm, thuộc nhóm trung bình thấp, xếp hạng 45/63 tỉnh, thành phố (tăng 1,88 điểm, thoát khỏi nhóm thấp nhất lên nhóm trung bình thấp, tăng 14 bậc so với năm 2021). Việc triển khai, thực hiện Đề án 06 gắn với CĐS, đến nay, tỉnh đã cơ bản hoàn thành công tác thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân (CCCD) với trên 1,7 triệu hồ sơ cấp mới, đạt 100,02%. Đối với ngành Y tế có 213/213 cơ sở áp dụng dùng thẻ CCCD khám, chữa bệnh thay thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT), trong 6 tháng đầu năm 2023 có 283.399 công dân dùng thẻ CCCD khám, chữa bệnh thay thẻ BHYT; ngành Giáo dục và Đào tạo có 421/511 đơn vị áp dụng thanh toán học phí, các khoản thu bằng hình thức trực tuyến không dùng tiền mặt. Ngoài ra, kết quả Chỉ số CĐS (DTI) năm 2022, tỉnh Tiền Giang xếp hạng 20 trên cả nước, tăng 3 hạng so với năm 2021 (xếp hạng 23) và xếp thứ 4 trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, các chỉ số thành phần gồm: Chính quyền số (xếp thứ 14, tăng 05 bậc so với năm 2021), kinh tế số (xếp thứ 11 tăng 03 bậc so với năm 2021) và xã hội số (xếp thứ 12, giảm 01 bậc so với năm 2021) trên cả nước; tỉnh Tiền Giang cũng là một trong 10 địa phương dẫn đầu về nhân lực số. Tỉnh Tiền Giang đã tích hợp 1.305 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia, đứng thứ 16/63 tỉnh, thành phố. Cổng dịch vụ công của tỉnh đã hoàn thành chức năng kho dữ liệu dùng chung nhằm hỗ trợ cơ quan hành chính nhà nước lưu trữ dữ liệu hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và hình thành kho dữ liệu điện tử, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân.