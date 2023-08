Sở TT&TT tỉnh Tiền Giang vừa có báo kết quả chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm nay.

Chuyển đổi số tăng 3 bậc

Theo kết quả công bố đánh giá, xếp hạng về chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh – DTI năm 2022 do Bộ TT&TT vừa công bố thì tỉnh Tiền Giang xếp hạng 20, tăng 3 bậc so với năm trước. Tiền Giang là một trong 10 địa phương dẫn đầu về nhân lực số.

Báo cáo của Sở TT&TT về kết quả chuyển đổi số cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2023, Tiền Giang có 100% hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa, cập nhật vào hệ thống Cổng dịch vụ công của tỉnh. Cung cấp 609/1.311 (100%) thủ tục hành chính đủ điều kiện lên dịch vụ công trực tuyến toàn trình (tương đương mức độ 4). Tích hợp 1.305 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia, đứng thứ 16/63 tỉnh, thành phố. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt 44,33%.

Tiền Giang đã triển khai chức năng kho dữ liệu dùng chung trên cổng dịch vụ công của tỉnh để thực hiện số hóa, lưu trữ kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cổng nhằm hỗ trợ cơ quan hành chính nhà nước lưu trữ dữ liệu hồ sơ.

Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang.

Ở lĩnh vực xã hội số, tỉnh đã có ứng dụng nền tảng công dân số TienGiangS (TienGiang Smart) với hơn 362.468 lượt người dùng cài đặt và sử dụng (đạt 28,7% dân số trưởng thành có điện thoại thông minh) trên địa bàn tỉnh.

Đối với phát triển kinh tế số, Sở TT&TT tỉnh Tiền Giang nhận định “kinh tế số bước đầu đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh". Trong 6 tháng đầu năm 2023, có 973 sản phẩm được đưa lên sàn thương mại điện tử (Postmart.vn, Voso.vn), đến nay có 2.394 sản phẩm với số lượng giao dịch phát sinh mới là 3.781 giao dịch; nâng tổng số giao dịch là 15.791 giao dịch.

Tỉnh đã thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất đưa sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP lên sàn Giao dịch điện tử tỉnh Tiền Giang với 157 sản phẩm.

Tiền Giang đưa vào sử dụng 7 hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu các ngành từng bước hình thành kho dữ liệu dùng chung của tỉnh phục vụ kết nối, chia sẻ với các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu của Bộ, ngành và của tỉnh trong công tác quản lý nhà nước. Xây dựng, khai thác, sử dụng Kho dữ liệu điện tử cá nhân, tổ chức trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Cổng dịch vụ công của tỉnh đã cung cấp 1.630 dịch vụ công trực tuyến, đạt 86%, 265 dịch vụ công chưa đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đạt 14%.

100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số bằng các nền tảng số Việt Nam đã có hơn 1.923 doanh nghiệp tiếp cận, tham gia chương trình.

Sở TT&TT Tiền Giang cho biết, hạ tầng viễn thông được chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ; mạng di động 4G phủ sóng đến tất cả các khu vực trên địa bàn tỉnh. Internet cáp quang tốc độ cao đã đến 100% xã, phường, thị trấn; Internet di động băng rộng phủ sóng 100% địa bàn, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân và doanh nghiệp và phục vụ chuyển đổi số của chính quyền.

có 85,5% tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh; 87,4% hộ gia đình có điện thoại thông minh. Tỉnh triển khai thí điểm 4 trạm 5G của Viettel trên địa bàn thành phố Mỹ Tho. Tổng số thuê bao trên địa bàn tỉnh đạt 2.002.652 thuê bao.

Có 49,48% người dân có tài khoản trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh. Sở TT&TT tỉnh Tiền Giang đã xây dựng Kế hoạch Đào tạo nhân lực công nghệ thông tin năm 2023 với 19 lớp đào tạo cho gần 1.000 học viên là CBCCVC.

Trong đầu tháng 7 vừa qua, Sở tổ chức tập huấn triển khai đăng ký và hướng dẫn sử dụng chữ ký số công cộng khi thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ của tỉnh cho hơn 8.000 thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và CBCC tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh.

Sở TT&TT Tiền Giang cho biết, công tác chuyển đổi số còn gặp một số khó khăn như: số lượng hồ sơ trực tuyến do người dân tự thực hiện đạt 34,69% so với yêu cầu 50%; tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến còn thấp; nguồn nhân lực chuyên trách về chuyển đổi số có trình độ chuyên môn cao còn thiếu, nhất là nguồn nhân lực về an toàn thông tin, đa số cán bộ phụ trách công nghệ thông tin tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện phải kiêm nhiệm các công tác khác.

Chưa có chính sách thu hút nguồn nhân lực công nghệ thông tin, chuyển đổi số đặt biệt là nguồn nhân lực có trình độ cao. Đa số các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh nên nguồn nhân lực đủ trình độ, kỹ năng để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số còn thiếu và yếu. Người dân tiếp cận, biết và tham gia, sử dụng các ứng dụng, dịch vụ số cũng còn rất ít và còn tâm lý e dè, chưa thật sự an tâm.

Các loại trái cây đặc sản của Tiền Giang như: Mít, xoài cát Hòa Lộc... đã được đưa lên sàn thương mại điện tử.

Phổ cập kỹ năng số cho người dân

Sở TT&TT Tiền Giang cho biết, trong 6 tháng cuối năm sẽ đẩy mạnh công tác tuyền truyền chuyển đổi số trên các phương tiện thông tin đại chúng; Nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền những mô hình, cách làm hay mang lại hiệu quả tích cực từ chuyển đổi số tạo sức lan tỏa, đồng thuận trong nhân dân; Kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đã triển khai của tỉnh với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đã sẵn sàng kết nối, chia sẻ của các Bộ, ngành, Trung ương.

Sở sẽ xây dựng bộ tiêu chí và đánh giá mức độ chuyển đổi số DTI trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp các cơ quan có liên quan tham mưu các thủ tục triển khai các dự án nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số của tỉnh. Tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng trong phổ cập kỹ năng số cho người dân thực hiện chuyển đổi số như: thanh toán trực tuyến; việc thực hiện số hóa thành phần hồ sơ của công dân; lợi ích của việc đưa các mặt hàng nông sản lên các trang thương mại điện tử đến các hợp tác xã, doanh nghiệp hộ sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp tại địa phương.

Thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế, phấn đấu đạt 70% các cơ sở giáo dục, trường học, cơ sở y tế, bệnh viện trên địa bàn tỉnh sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.