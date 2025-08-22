Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 22/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2023 quy định về giám sát tiêu hủy tiền của NHNN.

Điểm mới đáng chú ý là Thông tư 22 bổ sung quy định về thành phần Hội đồng giám sát tiêu hủy, thành phần Tổ giúp việc Hội đồng giám sát tiêu hủy; một số nội dung về giám sát tiêu hủy tiền và trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Theo đó, việc giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông được thực hiện ở các khâu: kiểm đếm chọn mẫu, kiểm đếm tiền tiêu hủy và cắt hủy (hoặc nấu hủy với tiền kim loại). Với tiền in, đúc hỏng, việc giám sát được thực hiện ở các khâu giao nhận, kiểm đếm và cắt hủy (dập định dạng hoặc nung chảy) thành phế liệu.

Hội đồng giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do Thống đốc NHNN quyết định thành lập, được tổ chức theo hai cụm Bắc - Nam hoặc theo từng cơ sở in, đúc tiền.

Ảnh minh họa về tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

Hội đồng giám sát có nhiệm vụ phát hiện tồn tại, thiếu sót trong quá trình tiêu hủy tiền và đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời; báo cáo Thống đốc tạm dừng, đình chỉ đợt tiêu hủy trong trường hợp có nguy cơ xảy ra thất thoát, mất an toàn tài sản trong quá trình tiêu hủy.

Thông tư cũng quy định nhiệm vụ của Tổ giúp việc, trưng tập theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng giám sát.

Trong đó, Tổ trưởng Tổ giám sát chung làm đầu mối xử lý vấn đề phát sinh, giám sát qua hệ thống camera; giám sát việc giao, nhận tiền in, đúc hỏng giữa cơ sở in, đúc tiền với Hội đồng tiêu hủy tiền tại thời điểm giao; nhận và là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp số liệu, báo cáo giám sát từ Tổ giám sát kiểm đếm, Tổ giám sát cắt hủy.

Thông tư 19 cũng quy định về giám sát việc kiểm đếm chọn mẫu tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông trước khi đưa vào tiêu hủy.

Cụ thể, Hội đồng giám sát kiểm đếm, chọn mẫu các loại tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông (trừ tiền đã bị đình chỉ lưu hành, tiền giả, tiền bị hủy hoại trái pháp luật) và lập báo cáo trước khi đưa vào tiêu hủy.

Nếu tỷ lệ sai lệch không vượt quá 0,01% giá trị hoặc 0,5% số lượng tờ, việc tiêu hủy sẽ được tiến hành. Trường hợp vượt ngưỡng, Hội đồng lập biên bản và yêu cầu tăng số lượng chọn mẫu.

Tổ giám sát cũng có nhiệm vụ giám sát việc ra - vào khu vực kiểm đếm, khu vực cắt hủy; giám sát đối với những trường hợp không có nhiệm vụ thực hiện công tác tiêu hủy tiền, khi vào khu vực tiêu hủy tiền phải có văn bản đồng ý của người có thẩm quyền theo quy định về tiêu hủy tiền của NHNN và phải thông báo cho Hội đồng giám sát.

Định kỳ hàng tháng, chứng kiến việc kiểm kê kho tiền tiêu hủy và đối chiếu số liệu tiêu hủy với báo cáo, đảm bảo kết quả chính xác, khớp đúng.