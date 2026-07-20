Theo India Today, Tiến sĩ E. Tirumalai Raja, giảng viên hợp đồng của Trường Presidency College (bang Tamil Nadu), nhận khoảng 30.000 rupee/tháng (hơn 8 triệu đồng). Mức lương này không đủ trang trải cuộc sống gia đình nên ngoài giờ lên lớp, ông phải lái taxi công nghệ để kiếm thêm thu nhập.

Câu chuyện của ông được biết đến rộng rãi sau khi Ananth Rupanagudi, một quan chức cấp cao của Cơ quan Kiểm toán Đường sắt Ấn Độ (IRAS), chia sẻ trên mạng xã hội X. Trong bài đăng, ông Rupanagudi giới thiệu thành tích học thuật của Tiến sĩ Raja và kêu gọi cộng đồng giáo dục hỗ trợ để vị giảng viên này tìm được một vị trí giảng dạy chính thức.

Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người bày tỏ bất ngờ khi một nhà giáo có học vấn và kinh nghiệm như vậy vẫn phải làm thêm nghề lái taxi.

Tiến sĩ E Tirumalai Raja làm lái xe công nghệ lúc rảnh để có thêm thu nhập chăm lo cho gia đình. Ảnh: India Today

Hồ sơ học thuật ấn tượng, công việc bấp bênh không đủ sống

Theo hồ sơ cá nhân, Tiến sĩ Raja có bằng tiến sĩ Văn học Anh, thạc sĩ Triết học (MPhil) ngành Văn học Anh, thạc sĩ Văn học Anh, thạc sĩ Tâm lý học, cử nhân sư phạm cùng chứng chỉ đào tạo giáo viên và nhiều văn bằng khác.

Trong nhiều năm, ông công bố các bài báo khoa học, trình bày tham luận tại các hội thảo trong và ngoài nước, đồng thời đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý học thuật như điều phối đảm bảo chất lượng, khảo thí, quản trị website và biên soạn đề thi cho các trường đại học, cao đẳng.

Ông cũng thường xuyên diễn thuyết về giao tiếp tiếng Anh, kỹ năng viết hồ sơ xin việc và phương pháp nghiên cứu, đồng thời tham gia nhiều hoạt động học thuật tại bang Tamil Nadu.

Dù sở hữu hồ sơ học thuật ấn tượng, Tiến sĩ Raja vẫn chưa có vị trí giảng viên chính thức. Trước đây, ông từng làm trợ lý giáo sư tại thành phố Namakkal với mức lương khoảng 20.000 rupee/tháng. Hiện vợ và hai con vẫn sống tại Namakkal, trong khi ông làm việc ở Chennai. Để có thêm thu nhập chăm lo cho gia đình, ông tranh thủ lái taxi công nghệ ngoài giờ lên lớp.

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, câu chuyện của Tiến sĩ Raja thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng đây không chỉ là hoàn cảnh của một cá nhân mà còn phản ánh thực trạng nhiều giảng viên hợp đồng tại Ấn Độ đang phải làm việc với mức thu nhập thấp, thiếu cơ hội trở thành giảng viên chính thức và đối mặt với sự bấp bênh trong nghề nghiệp.