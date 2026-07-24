Ở những bản làng vùng cao hay các làng chài ven biển, nơi điều kiện tiếp cận thông tin còn nhiều hạn chế, mô hình "Tiếng loa biên phòng" đang trở thành cầu nối đưa thông tin chính thống đến gần hơn với người dân. Không chỉ góp phần giảm nghèo thông tin, mô hình còn nâng cao nhận thức pháp luật, củng cố niềm tin của nhân dân và phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo.

Đưa thông tin đến từng bản làng vùng cao

Tại nhiều địa bàn biên giới, địa hình hiểm trở, dân cư sống phân tán khiến việc tiếp cận thông tin của đồng bào còn gặp không ít khó khăn. Từ thực tế đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng trên cả nước đã triển khai mô hình "Tiếng loa biên phòng", đưa thông tin chính thống đến tận thôn, bản bằng nhiều hình thức linh hoạt, góp phần thu hẹp khoảng cách thông tin giữa vùng thuận lợi và vùng đặc biệt khó khăn.

Những chiếc loa lưu động theo chân cán bộ biên phòng đến từng bản vùng cao, phát bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc, giúp người dân dễ nghe, dễ hiểu và dễ tiếp cận các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Những chiếc loa kéo theo chân cán bộ biên phòng đến từng bản vùng cao, phát bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc, giúp đồng bào dễ nghe, dễ hiểu.

Tại Đồn Biên phòng Y Tý (Ban Chỉ huy Biên phòng Lào Cai), cán bộ vận động quần chúng thường xuyên bám địa bàn, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương duy trì nhiều hình thức tuyên truyền. Bên cạnh các cuộc họp thôn, hội nghị tuyên truyền, mô hình "Tiếng loa biên phòng" được phát huy hiệu quả ở những bản làng xa trung tâm, nơi người dân quanh năm lên nương, ít có điều kiện tham gia các buổi sinh hoạt tập trung.

Theo Trung tá Tẩn Sành Nhàn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Y Tý, các nội dung tuyên truyền đều được biên soạn ngắn gọn bằng tiếng phổ thông, sau đó dịch sang tiếng dân tộc để phát trên hệ thống loa của đơn vị và loa lưu động đến từng thôn, bản. Nhờ đó, người dân được cập nhật thường xuyên các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm, xuất nhập cảnh trái phép cùng những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước.

Khi thông tin được truyền tải đúng đối tượng, đúng thời điểm và bằng ngôn ngữ phù hợp, nhận thức pháp luật của đồng bào được nâng lên rõ rệt. Đây cũng là cách làm thiết thực giúp giảm nghèo thông tin, tạo điều kiện để người dân chủ động tiếp cận tri thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và củng cố niềm tin đối với lực lượng Biên phòng.

Hiện nay, mô hình đã được nhiều đơn vị trên tuyến biên giới triển khai hiệu quả. Tiếng loa vang lên mỗi sớm, chiều trên các đường làng, thôn bản không chỉ chuyển tải thông tin mà còn góp phần thay đổi nhận thức của người dân vùng cao. Đồng bào tích cực tham gia tự quản đường biên, cột mốc, phối hợp tuần tra, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi

Nếu ở miền núi, tiếng loa vượt núi băng rừng để đến với từng hộ dân thì trên tuyến biển, mô hình được điều chỉnh phù hợp với nhịp sống của ngư dân.

Tại Đồn Biên phòng Hải Hòa (Ban Chỉ huy Biên phòng Thanh Hóa), hệ thống loa truyền thanh cơ sở được kết hợp với loa lưu động tại các cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền, giúp thông tin chính thống đến với ngư dân ngay trước và sau mỗi chuyến biển.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Hòa đưa thông tin, chính sách đến người dân qua mô hình loa phát thanh lưu động.

Theo Trung tá Hoàng Ngọc Trung, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hải Hòa, đơn vị thường xuyên tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Thủy sản, các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và phòng ngừa tội phạm.

Các nội dung đều được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, bám sát nhu cầu thực tế của ngư dân. Đặc biệt, cán bộ Biên phòng lựa chọn thời điểm tàu chuẩn bị xuất bến hoặc vừa cập cảng để phát các bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai, hướng dẫn quy định mới về khai thác thủy sản, duy trì thiết bị giám sát hành trình (VMS), ghi nhật ký khai thác và không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Cách làm này giúp ngư dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, đầy đủ mà không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất. Những thông tin kịp thời trước mỗi chuyến biển không chỉ hỗ trợ ngư dân tuân thủ quy định của pháp luật mà còn góp phần giảm thiểu rủi ro, bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Cầu nối thông tin đến với người dân

Từ vùng cao đến miền biển, mô hình "Tiếng loa biên phòng" đang khẳng định hiệu quả của một kênh truyền thông cơ sở gần dân, thiết thực và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn.

"Tiếng loa biên phòng" đang chứng minh hiệu quả là một kênh truyền thông cơ sở thiết thực trong công tác giảm nghèo thông tin.

Việc kết hợp giữa hệ thống loa truyền thanh địa phương với loa tuyên truyền lưu động đã giúp thông tin chính thống đến nhanh hơn với người dân, nhất là ở những nơi còn hạn chế về hạ tầng thông tin. Đây cũng là giải pháp góp phần giảm nghèo thông tin, thu hẹp khoảng cách tiếp cận giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn.

Khi người dân được tiếp cận kịp thời với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cùng những kiến thức phục vụ sản xuất và đời sống, họ có thêm điều kiện để phát triển sinh kế, chủ động phòng ngừa rủi ro và tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh biên giới, biển đảo.

Thời gian tới, các đơn vị Bộ đội Biên phòng sẽ tiếp tục đổi mới nội dung tuyên truyền, tăng cường phát thanh bằng tiếng dân tộc và bám sát nhu cầu thực tiễn của từng địa bàn, qua đó phát huy hơn nữa hiệu quả của mô hình "Tiếng loa biên phòng" trong công tác giảm nghèo thông tin và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương, hải đảo của Tổ quốc.