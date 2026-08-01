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Ngày 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Huy Hoàng (SN 1972, ngụ phường Bình Thạnh) để điều tra về tội "Cướp giật tài sản", thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

Trước đó, khoảng 0h ngày 2/5, ông H.H.N. (SN 1982) cùng vợ đi bộ trên đường Đào Duy Anh (phường Đức Nhuận) thì bất ngờ bị Hoàng đi xe máy áp sát, giật chiếc túi xách.

Đối tượng Nguyễn Huy Hoàng. Ảnh: CACC

Ngay lập tức, ông N. truy đuổi quyết liệt và bám giữ được đối tượng. Hoàng cố tẩu thoát, kéo lê nạn nhân trên đường. Sau đó, chiếc xe máy chao đảo khiến Hoàng ngã xuống đường.

Lúc này, lực lượng an ninh cơ sở đang làm nhiệm vụ tuần tra gần đó đã cùng người dân khống chế, bắt giữ đối tượng, thu hồi toàn bộ tài sản và trả lại cho nạn nhân.

Theo cơ quan công an, Hoàng có nhiều tiền án về tội "Cướp giật tài sản" cùng các hành vi vi phạm pháp luật khác.