Trưa 4/6, tại mốc chủ quyền 313, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên - Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, tổ chức tiếp nhận 180 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia trao trả.

Hai đối tượng bị truy nã. Ảnh: Tiến Tầm

Thực hiện tiếp nhận công dân, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin nhân thân, giấy tờ liên quan và hoàn tất các thủ tục theo đúng trình tự quy định. Với những công dân có hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe yếu hoặc có trẻ em đi cùng, đơn vị bố trí nơi nghỉ ngơi, hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết và tạo điều kiện thuận lợi để công dân sớm trở về địa phương.

Trong đợt tiếp nhận này, qua công tác sàng lọc, lực lượng chức năng đã phát hiện, tiến hành bắt giữ 2 đối tượng: Nguyễn Tán Luân (SN 1996, ngụ TPHCM) bị truy nã về tội Cướp giật tài sản và Lâm Quang Nhật (SN 1985, ngụ TPHCM) bị truy nã về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.