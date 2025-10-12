Triển lãm Sản phẩm Việt Nam tại Monoprix Beaugrenelle

Ngày 11/10, tại Paris, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng dự lễ khai mạc Triển lãm Sản phẩm Việt Nam tại Monoprix Beaugrenelle, mở đầu cho chuỗi hoạt động thuộc khuôn khổ Tuần lễ giới thiệu hàng Việt Nam tại Pháp năm 2025. Đây là dịp để 40 doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến, đồ gia dụng, thời trang và hàng tiêu dùng.

Tại khu vực triển lãm, khách tham quan được trải nghiệm các sản phẩm đặc trưng của nước ta, từ cà phê, hạt điều, nước mắm, đến đồ thủ công mỹ nghệ và thời trang thân thiện môi trường. Gian hàng được thiết kế mang đậm sắc màu văn hóa Việt, kết hợp hiện đại và tinh tế, thu hút sự chú ý của người tiêu dùng bản địa và giới truyền thông Pháp.

Chương trình nằm trong Đề án của Chính phủ về thúc đẩy doanh nghiệp trong nước tham gia trực tiếp vào hệ thống phân phối nước ngoài đến năm 2030, đồng thời gắn với chiến lược “Vì một Việt Nam thịnh vượng hơn – Better for Vietnam” do Central Retail khởi xướng.

Ngay sau phần phát biểu, nghi thức cắt băng khai mạc diễn ra trong không khí trang trọng, đánh dấu chính thức khai mở không gian trưng bày sản phẩm Việt Nam tại Monoprix Beaugrenelle - một trong những hệ thống bán lẻ uy tín hàng đầu nước Pháp.

Ảnh minh hoạ: Gian hàng mang đậm sắc màu văn hóa Việt, thu hút sự chú ý của người tiêu dùng bản địa và giới truyền thông Pháp.

Phát biểu tại buổi lễ, các đại biểu tin tưởng rằng “Tuần hàng Việt Nam tại Monoprix” sẽ góp phần đưa sản phẩm Việt Nam tiếp cận sâu hơn với người tiêu dùng Pháp và châu Âu. Đây là dịp để 40 doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến, đồ gia dụng, thời trang và hàng tiêu dùng - những mặt hàng mang đậm bản sắc văn hóa Việt, đáp ứng tiêu chuẩn cao của thị trường Liên minh châu Âu (EU).

Đại sứ Đinh Toàn Thắng khẳng định sự kiện không chỉ là bước tiến trong hợp tác kinh tế song phương mà còn thể hiện mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và Pháp, vốn đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thương mại và đầu tư.

Ông Olivier Langlet, Tổng Giám đốc Central Retail Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi tự hào đồng hành cùng Bộ Công Thương trong nỗ lực đưa hàng Việt ra thế giới. Sự kiện hôm nay khẳng định vị thế mới của sản phẩm Việt Nam - chất lượng, sáng tạo và đầy tiềm năng tại thị trường châu Âu."

"Hương vị Tết đoàn viên về với làng quê nước Pháp"

Ngày đầu tháng 10, tại đại siêu thị Carrefour ở thành phố Verdun, vùng Đại Đông (Grand Est) của Pháp, Tuần lễ giới thiệu hàng Việt Nam mừng Tết Trung thu đã chính thức khai trương với chủ đề “Hương vị Tết đoàn viên về với làng quê nước Pháp."

Đây là lần đầu tiên một sự kiện xúc tiến thương mại và văn hóa của Việt Nam được tổ chức tại khu vực cách khá xa thủ đô, về tận vùng quê giáp biên giới, mở ra cánh cửa mới để hàng Việt tiếp cận thị trường hơn 5,5 triệu dân, đồng thời kết nối trực tiếp với các trung tâm kinh tế giáp Luxembourg, Đức, Bỉ và Thụy Sĩ .

Tới tham dự sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh Tuần hàng Việt Nam tại siêu thị Carrefour là sự nối tiếp các hoạt động xúc tiến hàng hóa Việt Nam đã được triển khai trong nhiều năm qua, với sự phối hợp tích cực của Thương vụ Việt Nam tại Pháp và các đơn vị thuộc Đại sứ quán. Ông cho biết phía Pháp cũng đồng hành thông qua sự tham gia của các đối tác như Carrefour, T&T Food, cùng nhiều doanh nghiệp, cơ sở phân phối khác.

Theo Đại sứ Đinh Toàn Thắng, dịp tổ chức Tuần hàng Việt Nam năm nay càng thêm ý nghĩa khi trùng với Tết Trung thu và gắn với kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, là cơ hội để giới thiệu đến bạn bè và đối tác Pháp những thành tựu phát triển của Việt Nam cũng như nét đặc sắc văn hóa, ẩm thực. Qua đó, công chúng Pháp có thể cảm nhận hương vị, sắc màu và tinh thần Việt Nam ngay tại địa phương, không chỉ ở vùng Meuse mà còn ở nhiều khu vực khác trên nước Pháp.

Ông Vũ Anh Sơn, Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Pháp, nhấn mạnh niềm tự hào khi lần đầu tiên đưa không khí Tết Trung thu và những sản phẩm tinh túy của Việt Nam đến với người dân vùng Grand Est. Sự kiện hôm nay không chỉ là cầu nối thương mại mà còn là cầu nối văn hóa, mang câu chuyện về sự đoàn viên ấm áp đến với những người bạn Pháp. Ông Sơn tin rằng, đây là bước khởi đầu vững chắc để hàng Việt Nam chinh phục thị trường đầy tiềm năng này, mở ra một chương mới cho hợp tác kinh tế giữa hai bên.

Được biết, Meuse là một vùng đất hấp dẫn, nơi các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực có thể phát triển. Lợi thế lớn của Meuse là ở vị trí ngã tư của châu Âu, gần các thị trường lớn như Bỉ và Đức, giúp tạo điều kiện để giới thiệu, bán và sản xuất các sản phẩm Việt Nam ngay tại Meuse. Người tiêu dùng Pháp ngày nay đang tìm kiếm những sản phẩm mới lạ, khác biệt so với những gì họ đã quen thuộc nên thông qua các hoạt động này, Việt Nam có thể quảng bá sản phẩm ra khắp châu Âu.