Ngày 21/7, Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng khảo sát, thu thập thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Bệnh viện K76A.

Theo tài liệu lịch sử, Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84 - Hậu cần Miền. Bệnh viện từng đóng tại địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Phước Tuy (trước năm 1975), sau này thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước ngày 1/7/2025), nay là xã Hòa Hiệp, TPHCM.

Nơi đây từng tiếp nhận, điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị, trong đó có: Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5 và Trung đoàn 274 thuộc Sư đoàn 5; Sư đoàn 9; Tiểu đoàn 440 và Tiểu đoàn 445 của bộ đội địa phương; Đoàn 10 - Khu Rừng Sác, cùng các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích khác.

Các lán trại phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở ấp Phú Lộc, xã Hòa Hiệp. Ảnh: Công an xã Hòa Hiệp

Cơ quan chức năng kêu gọi các cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin liên quan đến Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, nếu còn lưu giữ, gồm: vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ; danh sách cán bộ, chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện; bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc bất kỳ ký ức nào liên quan.

Bộ Tư lệnh TPHCM nhấn mạnh mọi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

Mọi thông tin xin liên hệ: Trung tá Tô Văn Khuê - Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã Hòa Hiệp, địa chỉ email là Khuehang0707@gmail.com, số điện thoại/Zalo 0332339332.

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